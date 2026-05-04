“Quien concluya que es parte del problema debe dar un paso al costado”: el tenso cruce entre Squella e Irarrázaval

“¿No vamos hablar del problema en la habitación?“, preguntó el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, este lunes durante el comité político ampliado en La Moneda.

“Tenemos un problema de coordinación evidente y queremos saber si hay una conclusión después de lo que ocurrió la semana pasada”, continuó el también senador.

El tema venía rondando, pero nadie lo había puesto sobre la mesa durante la cita. En su tramo final, Squella abrió los fuegos y apuntó a la disputa por la coordinación del gobierno y el rol del Segundo Piso que encabeza Alejandro Irarrázaval.

Un reparo que el mismo parlamentario levantó públicamente la semana pasada, sorprendiendo a varios inquilinos de Palacio e incomodando al Segundo Piso del Ejecutivo. “Sería bueno que se revisara quiénes cometieron esos errores para que no se vuelvan a repetir”, sostuvo en la ocasión el líder republicano.

Y agregó: "Yo llamaría al ‘Segundo Piso’ que tomara las riendas de esas correcciones, precisamente para que no se vuelvan a repetir”.

Así, en la cita, Squella buscó despejar si es que esa tarea de coordinación recaerá en Interior, encabezado por el ministro Claudio Alvarado, o en Irarrázaval. Esto, pese a que legalmente esa atribución es de Interior, sobre todo tras la separación con el Ministerio de Seguridad.

La escena elevó rápidamente la tensión del ambiente. Alvarado -quien dirigió el encuentro tratando de empoderarse en su rol y abordó, entre otras materias, los puntos centrales de la megarreforma- no se vio sorprendido con la intervención del líder republicano. Sin embargo, fue Irarrázaval quien -evidentemente molesto- tomó la palabra y le respondió al senador.

Según presentes, el ingeniero comercial -también amigo del Presidente José Antonio Kast y militante republicano- le señaló a Squella que estaba equivocado: que él nunca ha planteado que la coordinación interministerial recaiga en su figura y que, por lo mismo, la crítica que el senador hizo pública a inicios de la semana pasada partía de un error de concepto.

Pero Squella no se quedó ahí. El senador emplazó, mirando al jefe de asesores del Segundo Piso, a que “hagamos una reflexión” respecto a todos los que quieren lo mejor para el gobierno evalúen si son parte del problema o de la solución.

“Quien concluya que es parte del problema. Tiene que dar un paso al costado” , remató Squella, lo que fue interpretado por personeros de Chile Vamos como un emplazamiento directo a Irarrázaval a que renuncie a su cargo.

El jefe de asesores, con un tono severo, insistió en que él nunca planteó liderar la coordinación entre ministerios. “Eso no es así”, refutó. El senador, en tanto, siguió marcando su postura y manifestó que si se va a quedar “en la soberbia que está todo fantástico”, quiere decir que está todo mal.

“Eso no es así. Tienes un error de comprensión”, reclamó el ingeniero comercial.

El intercambio duró cerca de 20 minutos, donde también intervinieron otros personeros de los partidos que apoyan al gobierno de Kast. La mayoría de los presentes apuntó a lo mismo: que debe ser Alvarado quien tome las riendas de la conducción política.

En Chile Vamos, en todo caso, sacaron otras cuentas. Para el bloque, la señal que envió Squella -al enfrentarse a alguien de su partido- sin quererlo, empodera a la coalición política por sobre la colectividad que fundó Kast.

Mensaje de Alvarado

Durante el comité político, Alvarado también tomó la palabra. Según presentes, el secretario de Estado dejó claro ante los presentes que él es el responsable de abordar cualquier inquietud que tengan los partidos con respecto a las decisiones de La Moneda .

Tras la cita, Squella detalló que se abordó “cómo podemos ir mejorando la coordinación”. En esa línea, destacó que “la reflexión que tuvimos durante la semana pasada fue de utilidad: vemos a un ministro (en referencia a Alvarado) que tiene la película lo suficientemente clara de lo que es equlibrar lo político con lo técnico, incorporar a los partidos políticos en la mirada (...)”.

Consultado si es que Irarrázaval pudo retrucar a los cuestionamientos que recibió la semana pasada, el senador Squella afirmó que “la respuesta (de él) fue bastante tácita, por la manera en que dirigió la coordinación el ministro del Interior, que es un poco lo que nosotros estábamos pidiendo”.

En su punto de prensa, eso sí,el parlamentario dejó entrever algo de lo que ocurrió puertas adentro en la reunión del comité político. Así, indicó que “veo una predisposición muy positiva de la inmensa mayoría. No de todos, por supuesto, pero de la inmensa mayoría, para sacar adelante lo que los chilenos estamos esperando, que es que nos hagamos cargo de las crisis”.

Sobre quiénes no tienen esa disposición, Squella respondió: “Lo que se conversa en estas reuniones queda en el contexto de la reserva de aquellas. Pero la abrumadora mayoría está de acuerdo con que (...) dentro de las primeras semanas de un equipo nuevo que le toca trabajar se vaya mejorando, perfeccionando el trabajo en conjunto, la coordinación. Si es que no entiende eso, uno no se puede hacer cargo. Pero la gran mayoría sí lo entiende”.

Desde Renovación Nacional, la senadora María José Gatica recordó que cuando ella fue gobernadora designada por Sebastián Piñera era el titular de Interior quien dirigía y daba las instrucciones. “Hoy el ministro del Interior es el jefe y el encargado por ley, y tiene la facultad, de coordinar a los demás ministros”.

En esa línea, sostuvo que “espero que los ministros de las otras carteras entiendan que tiene que existir una coordinación para que podamos avanzar, por lo menos desde el Congreso, con las urgencias que tiene este gobierno”.

Además, Gatica añadió que, por parte del gobierno, “se reconoce que ha habido descoordinaciones. A través de reconocerlo, se abre la oportunidad para poder mejorar. eso es lo que necesitamos. De los errores sacamos oportunidades para hacer las cosas mejor”.