Celebra Arsenal: Manchester City solo empata ante Everton y ya no depende de sí mismo en la lucha por la Premier League. Foto: @evertonfc

Manchester City dejó pasar una oportunidad clave en la recta final de la temporada y quedó en una posición comprometida en la pelea por la Premier League. El equipo de Pep Guardiola igualó 3-3 ante Everton en el Hill Dickinson Stadium, en un partido que tenía controlado, pero que se le escapó en un segundo tiempo marcado por errores puntuales y una reacción efectiva del conjunto local. Cuando parecía que lo perdían, el cuadro ciudadano lo igualó en la última con una gran anotación de Jérémy Doku.

El resultado tiene consecuencias directas en la tabla: el City ya no depende de sí mismo para alcanzar el título, mientras que Arsenal celebra un tropiezo que puede inclinar la balanza en la definición del campeonato. El equipo celeste suma 71 puntos en 34 encuentros. Los Gunners, por su lado, tienen 76 unidades en 35 duelos.

El encuentro comenzó con un dominio claro del conjunto ciudadano. Everton, replegado, apostó por buscar transiciones rápidas. Durante el primer tramo, el equipo de Guardiola generó superioridades constantes por los costados, especialmente con Doku, quien fue el jugador más desequilibrante.

Las ocasiones empezaron a acumularse para la visita. Rayan Cherki exigió a Jordan Pickford con el primer remate claro, mientras que Doku y Antoine Semenyo encontraron espacios, aunque sin precisión en la definición. Everton respondió de forma aislada, con una doble ocasión de Beto Betuncal que obligó a una intervención clave de Gianluigi Donnarumma, evitando el 1-0 local.

Everton y Manchester City firmaron un partidazo. Foto: @evertonfc

El trámite parecía encaminado hacia un empate sin goles al descanso, pero en el minuto 43 llegó el quiebre. Tras una secuencia prolongada, Cherki encontró un espacio mínimo y le cedió el balón a Doku, quien definió con un zurdazo al ángulo. Con el 1-0, el City se fue al vestuario con ventaja y con una superioridad estadística clara: mayor posesión y más remates.

Sin embargo, el segundo tiempo cambió el guion. Everton adelantó líneas, aumentó la intensidad en la presión y comenzó a encontrar espacios, especialmente a través de Iliman Ndiaye. El delantero generó situaciones claras, obligando a Donnarumma a intervenir.

El punto de inflexión llegó en el minuto 68. Un error grave en salida de Marc Guehi permitió a Thierno Barry aprovechar un pase hacia atrás defectuoso y definir ante Donnarumma. La jugada fue inicialmente anulada por fuera de juego, pero tras revisión se validó el gol al considerarse una nueva fase tras la intervención del defensor. El 1-1 modificó completamente el escenario.

El Manchester City intentó recuperar el control mediante cambios, pero perdió precisión y claridad en los últimos metros. Everton, en cambio, creció desde lo anímico y encontró espacios para atacar con mayor frecuencia. El nuevo golpe llegó en el minuto 73. En un córner ejecutado desde la izquierda por James Garner, Jake O’Brien se anticipó en el primer palo y desvió de cabeza para marcar el 2-1. Donnarumma reclamó una supuesta obstrucción, pero el árbitro Michael Oliver convalidó el tanto.

Luego, en un contraataque rápido nacido de un lateral, Barry repitió y puso el 3-1. Lejos de ser definitivo, Haaland descontó justo tras la reanudación. Tras el tanto, el equipo de Guardiola buscó desesperadamente el empate.

Así, entre centros y toques, Doku anotó la paridad en el sexto minuto de adición. Los jugadores locales y la gente en el estadio reclamaban que el cronómetro ya estaba pasado. El juez Oliver argumentó que añadió más por el tiempo pérdido por la sustituciones. Fue un remate de distancia con el que el belga puso el 3-3.

Más allá del resultado puntual, el empate tiene un impacto estructural en la lucha por el título de la Premier League. El City pierde margen de error y queda dependiendo de resultados ajenos, un escenario poco habitual en la era Guardiola. Arsenal, en cambio, se ve beneficiado directamente y toma ventaja real en la recta final. Por ahora de cinco puntos.