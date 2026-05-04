SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Las MMA aplicadas al fútbol? La idea del Brighton que revoluciona a la Premier League

    El equipo de la gaviota incorporó un particular refuerzo a su plantilla. La idea es fortalecer un aspecto específico del juego.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    El Brighton, en el duelo ante el Newcastle.

    El lugar común indica que en el fútbol está todo inventado. Sin embargo, siempre aparece alguien que intenta romper el molde. En la cancha, con alguna jugada o movimiento que escapa a la lógica. Normalmente, son los futbolistas que trascienden y se transforman en leyendas. Fuera de ella, con alguna estrategia o sistema que procura producir algún remezón o efecto.

    En la segunda categoría se inscribe el Brighton, que anima la Premier League inglesa. Por estos días, la principal competencia del fútbol mundial.

    ¿Las MMA aplicadas al fútbol? La idea del Brighton que revoluciona a la Premier League

    El Brighton viene hace rato transformándose en un club que propone un cambio en el modelo. De hecho, se ha especializado en la detección de talentos jóvenes, a los que potencia hasta transformarlos en piezas exportables que terminan convirtiéndose en refuerzos de grandes equipos en el mundo. Una prueba es Alexis McAllister, quien pasó a convertirse en una figura relevante del Liverpool. Esa búsqueda, alguna vez, incluyó a un chileno: Gonzalo Jara.

    Ahora, la apuesta es mantener bajo control todos los aspectos del juego. En esa línea, por ejemplo, el club fichó a un llamativo refuerzo para potenciar la defensa. Fabian Hürzeler, el DT de Las Gaviotas, contrató a un luchador de MMA para mejorar el rendimiento en esa faceta. “Puede que no seamos un equipo muy físico, pero siempre hay maneras de defender y atacar en duelos individuales a balón parado, y por eso intentamos utilizar también técnicas de las MMA”, justificó.

    Fabian Hurzeler DT del Brighton.

    Hemos hablado mucho sobre los balones parados, los bloqueos y las nuevas tendencias en la Premier League. Por eso trajimos a un luchador de MMA a los entrenamientos... Estamos intentando adaptarnos a esto porque no quiero que este club sea siempre recordado como un equipo ‘bueno y amable’”, explicó. “Existen diferentes maneras de ser resistente, de usar un bloqueo, diferentes técnicas para ganar duelos individuales, especialmente en jugadas a balón parado”, amplió.

    Un luchador de MMA siempre se enfrenta en duelos individuales. Siempre necesita encontrar la manera de vencer a su oponente. Intentamos inspirarnos en otros deportes y esta fue una de las ideas que utilizamos. Si se queda grabada en la mente del jugador, siempre es algo positivo”, complementó el entrenador.

    La necesidad es evidente: este fin de semana, el Brighton cayó por 3-1 ante el Newcastle, un resultado que rompió una racha de cinco partidos sin caídas. La medida tampoco es casual: varios equipos de la Premier League han potenciado el trabajo físico y estratégico en jugadas detenidas, utilizando bloqueos y movimientos de contacto para generar ventajas dentro del área. Brighton busca seguir una tendencia donde el Arsenal es el ejemplo a seguir.

    Al filo

    La innovación está, por cierto, al filo del reglamento. Eso explica que el elegido para dictar la capacitación haya sido Christian Eckerlin, un exfutbolista alemán, quien suma 14 victorias desde que se pasó al octágono, en 2009.

    Eckerlin no alcanzó a destacarse en el fútbol, aunque puede jactarse de que compartió con grandes figuras: en las divisiones inferiores se enfrentó a íconos como Mats Hummels y Bastian Schweinsteiger.

    Más sobre:BrightonPremier LeagueMMAArtes marciales mixtasFútbolFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Imacec completa en marzo su tercera caída consecutiva y economía registra el primer trimestre negativo desde 2023

    Oposición acusa a Steinert de “rendirse” ante el crimen organizado y de “incapacidad” para cumplir sus expectativas de campaña

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    GameStop lanza oferta para adquirir eBay en más de US$ 55.000 millones

    Por qué Ciudad de México se está hundiendo más de 2 centímetros al mes, según la NASA

    Senador Miguel Becker (RN): “Si los ministros quieren, que se enojen a puertas cerradas, pero no por la televisión”

    Lo más leído

    1.
    La emoción de Javier Correa tras el triunfo de Colo Colo y la celebración con su hijo: “Son las cosas que me llevo”

    La emoción de Javier Correa tras el triunfo de Colo Colo y la celebración con su hijo: “Son las cosas que me llevo”

    2.
    Un Mago Valdivia 2.0: la insólita escena que protagonizó Christian Cueva en Perú

    Un Mago Valdivia 2.0: la insólita escena que protagonizó Christian Cueva en Perú

    3.
    La ilusión de Pellegrini: “Sería una sexta clasificación a Europa seguida, es muy importante para este club”

    La ilusión de Pellegrini: “Sería una sexta clasificación a Europa seguida, es muy importante para este club”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 4 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 4 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Se pronostican lluvias y vientos de hasta 60 km/h en la zona centro-sur del país

    Se pronostican lluvias y vientos de hasta 60 km/h en la zona centro-sur del país

    Controlan incendio que afectó a viviendas y buses en Estación Central: hay 20 damnificados

    Controlan incendio que afectó a viviendas y buses en Estación Central: hay 20 damnificados

    Oposición acusa a Steinert de “rendirse” ante el crimen organizado y de “incapacidad” para cumplir sus expectativas de campaña
    Chile

    Oposición acusa a Steinert de “rendirse” ante el crimen organizado y de “incapacidad” para cumplir sus expectativas de campaña

    Senador Miguel Becker (RN): “Si los ministros quieren, que se enojen a puertas cerradas, pero no por la televisión”

    “Es lo que dice la ley”: presidente de la UDI pide dejar en manos de Alvarado coordinación de ministros

    Imacec completa en marzo su tercera caída consecutiva y economía registra el primer trimestre negativo desde 2023
    Negocios

    Imacec completa en marzo su tercera caída consecutiva y economía registra el primer trimestre negativo desde 2023

    GameStop lanza oferta para adquirir eBay en más de US$ 55.000 millones

    Petróleo anota fuerte alza en medio de tensión en el Estrecho de Ormuz y plan de EE.UU. para liberar buques

    Por qué Ciudad de México se está hundiendo más de 2 centímetros al mes, según la NASA
    Tendencias

    Por qué Ciudad de México se está hundiendo más de 2 centímetros al mes, según la NASA

    7 frases de alerta que usualmente utilizan los manipuladores, según especialistas

    La ciencia revela 3 nuevos tipos de TDAH: una es la forma más grave de la afección

    Raphinha respalda la presencia de Neymar en el Mundial: “Es el indicado para conseguir el sexto título”
    El Deportivo

    Raphinha respalda la presencia de Neymar en el Mundial: “Es el indicado para conseguir el sexto título”

    “Gravísimo”: el polémico historial de Mario Salvo y Matías Assadi, los árbitros que desataron la ira de Garnero y la UC

    La ilusión de Pellegrini: “Sería una sexta clasificación a Europa seguida, es muy importante para este club”

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen
    Tecnología

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro
    Cultura y entretención

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro

    Francisco Ortega: “La Quintrala era una figura vampírica mucho antes de que se usara ese término en Chile”

    Ministro Francisco Undurraga: “Si queremos un país que genere cultura, no podemos seguir haciendo lo mismo”

    Irán asegura haber impedido el paso de un buque de la Armada de Estados Unidos a través del estrecho de Ormuz
    Mundo

    Irán asegura haber impedido el paso de un buque de la Armada de Estados Unidos a través del estrecho de Ormuz

    Zelenski aborda con la UE, la OTAN y otros socios cómo “revitalizar” el proceso de negociaciones con Rusia

    Fatal caída en dique argentino termina con la vida de turista chileno en Mendoza

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?