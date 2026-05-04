El lugar común indica que en el fútbol está todo inventado. Sin embargo, siempre aparece alguien que intenta romper el molde. En la cancha, con alguna jugada o movimiento que escapa a la lógica. Normalmente, son los futbolistas que trascienden y se transforman en leyendas. Fuera de ella, con alguna estrategia o sistema que procura producir algún remezón o efecto.

En la segunda categoría se inscribe el Brighton, que anima la Premier League inglesa. Por estos días, la principal competencia del fútbol mundial.

¿Las MMA aplicadas al fútbol? La idea del Brighton que revoluciona a la Premier League

El Brighton viene hace rato transformándose en un club que propone un cambio en el modelo. De hecho, se ha especializado en la detección de talentos jóvenes, a los que potencia hasta transformarlos en piezas exportables que terminan convirtiéndose en refuerzos de grandes equipos en el mundo. Una prueba es Alexis McAllister, quien pasó a convertirse en una figura relevante del Liverpool. Esa búsqueda, alguna vez, incluyó a un chileno: Gonzalo Jara.

Ahora, la apuesta es mantener bajo control todos los aspectos del juego. En esa línea, por ejemplo, el club fichó a un llamativo refuerzo para potenciar la defensa. Fabian Hürzeler, el DT de Las Gaviotas, contrató a un luchador de MMA para mejorar el rendimiento en esa faceta. “Puede que no seamos un equipo muy físico, pero siempre hay maneras de defender y atacar en duelos individuales a balón parado, y por eso intentamos utilizar también técnicas de las MMA”, justificó.

Fabian Hurzeler DT del Brighton.

“Hemos hablado mucho sobre los balones parados, los bloqueos y las nuevas tendencias en la Premier League. Por eso trajimos a un luchador de MMA a los entrenamientos... Estamos intentando adaptarnos a esto porque no quiero que este club sea siempre recordado como un equipo ‘bueno y amable’”, explicó. “Existen diferentes maneras de ser resistente, de usar un bloqueo, diferentes técnicas para ganar duelos individuales, especialmente en jugadas a balón parado”, amplió.

“Un luchador de MMA siempre se enfrenta en duelos individuales. Siempre necesita encontrar la manera de vencer a su oponente. Intentamos inspirarnos en otros deportes y esta fue una de las ideas que utilizamos. Si se queda grabada en la mente del jugador, siempre es algo positivo”, complementó el entrenador.

La necesidad es evidente: este fin de semana, el Brighton cayó por 3-1 ante el Newcastle, un resultado que rompió una racha de cinco partidos sin caídas. La medida tampoco es casual: varios equipos de la Premier League han potenciado el trabajo físico y estratégico en jugadas detenidas, utilizando bloqueos y movimientos de contacto para generar ventajas dentro del área. Brighton busca seguir una tendencia donde el Arsenal es el ejemplo a seguir.

Al filo

La innovación está, por cierto, al filo del reglamento. Eso explica que el elegido para dictar la capacitación haya sido Christian Eckerlin, un exfutbolista alemán, quien suma 14 victorias desde que se pasó al octágono, en 2009.

Eckerlin no alcanzó a destacarse en el fútbol, aunque puede jactarse de que compartió con grandes figuras: en las divisiones inferiores se enfrentó a íconos como Mats Hummels y Bastian Schweinsteiger.