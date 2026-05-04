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    Irán asegura haber impedido el paso de un buque de la Armada de Estados Unidos a través del estrecho de Ormuz

    El CENTCOM, responsable de las operaciones militares estadounidenses en la región de Oriente Próximo, no se ha pronunciado por ahora sobre el suceso.

    Por 
    Europa Press
    Estrecho de Ormuz. Imagen referencial. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    El Ejército de Irán aseguró este lunes que impidió el paso de un buque de la Armada de Estados Unidos a través del estrecho de Ormuz, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una iniciativa “humanitaria” desde este lunes para facilitar la salida de los barcos atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre de esta estratégica vía.

    Tras una firme y rápida advertencia de la Armada de la República Islámica, se ha evitado la entrada de destructores estadounidenses y sionistas en el estrecho de Ormuz”, indicó el Ejército en un breve mensaje, sin más detalles sobre lo sucedido, según consignó la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

    Fuentes locales citadas por la agencia iraní de noticias FARS señalaron que el buque ha sido objetivo de un ataque con dos misiles tras ignorar las advertencias de la Armada iraní contra su navegación en la zona, lo que habría forzado su retirada de la zona.

    El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las operaciones militares estadounidenses en la región de Oriente Próximo, no se ha pronunciado por ahora sobre el suceso, sobre el que no han trascendido informaciones sobre posibles daños o víctimas.

    Apenas unas horas antes, el comandante del Mando Central de Jatam al Anbiya -el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes-, Alí Abdulahi, alertó de que “cualquier fuerza armada extranjera” será atacada si “intenta acercarse al estrecho de Ormuz y entrar en él”, en respuesta al citado anuncio de Trump sobre esta iniciativa en la zona.

    “Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el Ejército invasor estadounidense, será atacada si intenta acercarse y entrar en el estrecho de Ormuz”, dijo. “Los que apoyan al malvado Estados Unidos deben tener cuidado y no hacer nada que pueda acarrear un arrepentimiento irreparable, porque la acción agresiva de Estados Unidos para perturbar la situación actual únicamente complicará la situación y pondrá en peligro la seguridad de los buques en esta zona”, apuntó.

    En esta línea, el portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hosein Mohebi, esgrimió que “los movimientos marítimos contrarios a los principios declarados por la Armada de la Guardia Revolucionaria harán frente a graves riesgos”.

    Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que Trump afirmara en respuesta —tras aplaudir el paso de Teherán— que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía.

    El propio Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona han sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.

    Más sobre:Estrecho de OrmuzEE.UU.Estados UnidosIrán

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