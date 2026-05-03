Difíciles de detectar e intervenir: los nuevos drones que Hezbolá incorporó para sus arremetidas

Hezbolá incorporó una nueva arma diseñada para atacar y evitar la detección e interferencias israelíes.

Se trata de un dron cuadricóptero cargado de explosivos, que funciona con fibra óptica. Navega con precisión y opera con una vista de alta resolución de los objetivos, mientras que presenta una importante dificultad para ser detectado y detenido, porque no emite señales que puedan ser intervenidas.

A diferencia de otros drones que operan con señales inalámbricas para ser controlados a distancia, los delgados cables de fibra óptica que tienen estas nuevas armas conectan la consola del operador directamente al dron, por lo que no se pueden bloquear electrónicamente .

Yehoshua Kalisky, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel sostiene que “Hezbolá ha estado usando recientemente drones guiados por fibra óptica, que son inmunes a interferencias comunicacionales y que, dado la ausencia de una firma electrónica, tampoco pueden ser rastreados al punto de su lanzamiento”.

Además de los ataques con estas armas que se registraron en el norte de Israel, durante el fin de semana pasado uno de los drones de fibra óptica atacó en el sur del Líbano y mató a un soldado israelí. Según reportaron desde las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) la persona que falleció era Idan Fooks, un soldado del 77° Batallón de la séptima brigada. Kalinsky afirma que este fue uno de los más notables y severos incidentes.