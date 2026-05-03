UDI anuncia que el Gobierno pondrá urgencia a proyecto que prohíbe la publicidad de futbolistas a casas de apuestas

El Ejecutivo determinó otorgar urgencia legislativa al proyecto de ley que prohíbe a los jugadores de fútbol ser celebrar contratos publicitarios con de casas de apuestas , según adelantaron parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Así lo anunciaron Marco Antonio Sulantay y Hotuiti Teao, diputados de la bancada UDI e integrantes de la Comisión de Deportes de la Cámara Baja. Durante la semana extendieron la solicitud al Gobierno para otorgar la urgencia y, según señalaron, podría comenzar a tramitarse durante las próximas jornadas en la Comisión de Deportes.

“ Es muy importante que el Ejecutivo haya recogido nuestra solicitud y le otorgue urgencia a esta iniciativa, porque estamos hablando de resguardar la transparencia del deporte y de evitar que se normalicen este tipo de prácticas, que a nuestro entender pueden afectar gravemente el desarrollo de esta actividad”, afirmaron los dos integrantes de la Comisión de Deportes.

El proyecto de ley fue presentado en diciembre del 2023, en el marco de reiterativas apariciones de jugadores en publicidades de casas de apuestas, según señalan desde el partido.

Teao y Sulantay hicieron ahínco en dos aspectos que centran sus preocupaciones en esta materia. Por un lado, apuntan a que, para miles de jóvenes, los futbolistas son referentes, por lo que su asociación con casas de apuestas puede transmitir señales equívocas. Por el otro, resaltan el conflicto de interés e incompatibilidad de estas asociaciones entre jugadores plenamente activos y las plataformas en línea.

En esta línea, los parlamentarios UDI indicaron que buscan evitar riesgos que atenten contra la transparencia y la credibilidad del deporte con límites entre la industria de apuestas y la actividad deportiva.