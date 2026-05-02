Diputados advierten por ciberseguridad tras reportes de presunta filtración mientras ANCI descarta ataque reciente

Tras reportes difundidos sobre un presunto incidente de cibeseguridad que afectaría servicios públicos, diputados de la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación señalaron su preocupación en torno a la temática.

Desde el 1 de mayo una alerta de ciberinteligencia que involucró una supuesta filtración de datos generó revuelo en internet. Esto, tras una detección del portal especializado Vecert Analyzer de una presunta brecha técnica en la Tesorería General de la República (TGR), con antecedentes que indican el acceso de un atacante a credenciales administrativas de alto nivel.

Durante ese mismo día, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) afirmó mediante un comunicado que se encuentran analizando “desde su aparición en las últimas 48 horas, los reportes de fuentes de inteligencia en ciberseguridad que describen presunta actividad maliciosa que involucraría datos de operadores de telecomunicaciones y servicios públicos”.

Desde la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda señalaron que no existe evidencia de que la base de datos y la infraestructura de la plataforma de identidad digital ClaveÚnica haya sido afectada.

Este sábado la directora de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), Michelle Bordachar, en conversación con Radio Biobío, descartó un reciente ciberataque y que haya infraestructuras comprometidas, afirmando que la situación apunta a datos que ya habían sido filtrados en el pasado .

Al respecto, el diputado Roberto Arroyo (PSC), miembro de la comisión de Defensa Nacional, comentó: “Que digan que no es un ataque reciente no deja más tranquilos a los chilenos. Al contrario: confirma que los datos personales siguen dando vueltas sin control. Eso es una falla grave del Estado".

“Aquí está en juego la seguridad de las personas: sus datos, su identidad y su confianza. No podemos normalizar filtraciones, aunque sean antiguas. Chile necesita tomarse en serio la ciberseguridad, porque cuando el Estado falla, quienes quedan expuestos son los ciudadanos”, declaró.

Diputados advierten por ciberseguridad tras reportes de presunta filtración mientras ANCI descarta ataque reciente. En la imagen, el diputado Roberto Arroyo

“La ciberseguridad no puede seguir siendo reactiva”

Los reportes sobre la “presunta actividad maliciosa” no dejaron indiferentes a algunos parlamentarios de la comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputadas y Diputados, dejando desde calificaciones a la situación como una falta del Estado al ahínco en la espera de resultados para no generar alarma.

Daniel Manouchehri (PS), presidente de la comisión, manifestó que “esto es estructural. La ley está, la institucionalidad está, pero la implementación no llega: sin presupuesto permanente en ciberseguridad, sin fiscalización real, sin diseño de ingeniería. Un tigre sin dientes”.

Asimismo, señaló que “hoy los datos sensibles de millones de chilenos los protege, en muchos servicios, un solo funcionario que hace de todo. Y el gobierno, en vez de reforzar, le recorta presupuesto a la ANCI. Así no se protege a nadie. Vamos a abordar este tema en la comisión de Ciencia y Tecnología ”.

Diputados advierten por ciberseguridad tras reportes de presunta filtración mientras ANCI descarta ataque reciente. En la imagen, el diputado Daniel Manouchehri PEDRO RODRIGUEZ

Diego Schalper (RN), parlamentario que integra la Comisión de Ciencia y Tecnología, afirmó que no se puede relativizar la alerta que se levantó en materia de ciberinteligencia.

“ Chile enfrenta amenazas cada vez más sofisticadas y por lo mismo se requiere una respuesta coordinada y con estándares altos de transparencia por parte del Gobierno y los organismos competentes. La ciberseguridad no puede seguir siendo reactiva, necesitamos anticipación, inversión y una institucionalidad que realmente esté a la altura de los desafíos actuales”, sostuvo.

Diputados advierten por ciberseguridad tras reportes de presunta filtración mientras ANCI descarta ataque reciente. En la imagen, el diputado Diego Schalper MARIO TELLEZ

El diputado Cristóbal Martínez (UDI), quien también participa en la comisión presidida por Manouchehri, recalcó que la clave es que los organismos técnicos puedan desempeñar su trabajo y que, en caso de que corresponda, adopten medidas de mayor resguardo. “Es un tema sensible, es muy importante no generar una alarma innecesaria en la ciudadanía ”, señaló.

El parlamentario, que también integra la comisión de Ciencia y Tecnología, agregó que “el propio Gobierno ha sido claro en señalar que no ha existido una filtración de datos personales, por lo que corresponde esperar los resultados de las investigaciones antes de sacar conclusiones apresuradas”. Así, recalcó la importancia de actuar con responsabilidad frente a la información que se ha dado a conocer.