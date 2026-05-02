Trump compara a la armada estadounidense con la piratería luego de relatar cómo confiscaron un buque iraní

Tras la incautación de un navío de Irán, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a la marina de su país como “piratas”; afirmación que no fue bien acogida en el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

Durante un rally en Florida el mandatario norteamericano señaló que la armada de EE.UU. incautó un buque entre los bloqueos de los puertos iraníes. Entre risas de los espectadores, Trump explicó que con un disparo que voló la sala de maquinarias, el navío se detuvo y los uniformados se hicieron con el control de la embarcación.

“Tomamos el buque, tomamos el cargamento, tomamos el crudo. Es un negocio muy rentable. ¿Quién habría pensado que seríamos como piratas? Somos como piratas, pero no estamos jugando “, afirmó.

La calificación de “piratería” que deslizó Trump no tuvo un buen recibimiento en Irán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, manifestó que “esto no fue un desliz verbal. Fue una admisión directa y condenatoria a la naturaleza criminal de sus acciones contra las navegaciones marítimas internacionales”.

"El Presidente de los Estados Unidos ha descrito abiertamente la incautación ilegal de buques iraníes como "piratería", jactándose descaradamente de que "actuamos como piratas". Esto no fue un desliz verbal. Fue una admisión directa y condenatoria de la naturaleza criminal de sus acciones contra la navegaciones marítimas internacionales. La comunidad internacional, los Estados Miembros de la ONU y el Secretario General de las Naciones Unidas deben rechazar firmemente cualquier normalización de estas evidentes violaciones del derecho internacional".

Así, el diplomático hizo un llamado a la comunidad mundial y a miembros de las Naciones Unidas a oponerse a la normalización de las violaciones al derecho internacional.

En todo caso, no es la primera vez que Trump señala que la marina de EE.UU. deja bajo su custodia alguna embarcación de Teherán. El pasado 19 de abril, el líder republicano señaló que habían incautado a “Touska”, un buque iraní que intentó cruzar el bloqueo naval norteamericano en el Golfo de Omán.