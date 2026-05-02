SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump compara a la armada estadounidense con la piratería luego de relatar cómo confiscaron un buque iraní

    "Es un negocio muy rentable", señaló la autoridad norteamericana, quien también mencionó que se llevaron el cargamento y el petróleo.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen @WhiteHouse en X.

    Tras la incautación de un navío de Irán, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a la marina de su país como “piratas”; afirmación que no fue bien acogida en el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

    Durante un rally en Florida el mandatario norteamericano señaló que la armada de EE.UU. incautó un buque entre los bloqueos de los puertos iraníes. Entre risas de los espectadores, Trump explicó que con un disparo que voló la sala de maquinarias, el navío se detuvo y los uniformados se hicieron con el control de la embarcación.

    “Tomamos el buque, tomamos el cargamento, tomamos el crudo. Es un negocio muy rentable. ¿Quién habría pensado que seríamos como piratas? Somos como piratas, pero no estamos jugando“, afirmó.

    La calificación de “piratería” que deslizó Trump no tuvo un buen recibimiento en Irán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, manifestó que “esto no fue un desliz verbal. Fue una admisión directa y condenatoria a la naturaleza criminal de sus acciones contra las navegaciones marítimas internacionales”.

    "El Presidente de los Estados Unidos ha descrito abiertamente la incautación ilegal de buques iraníes como "piratería", jactándose descaradamente de que "actuamos como piratas". Esto no fue un desliz verbal. Fue una admisión directa y condenatoria de la naturaleza criminal de sus acciones contra la navegaciones marítimas internacionales. La comunidad internacional, los Estados Miembros de la ONU y el Secretario General de las Naciones Unidas deben rechazar firmemente cualquier normalización de estas evidentes violaciones del derecho internacional".

    Así, el diplomático hizo un llamado a la comunidad mundial y a miembros de las Naciones Unidas a oponerse a la normalización de las violaciones al derecho internacional.

    En todo caso, no es la primera vez que Trump señala que la marina de EE.UU. deja bajo su custodia alguna embarcación de Teherán. El pasado 19 de abril, el líder republicano señaló que habían incautado a “Touska”, un buque iraní que intentó cruzar el bloqueo naval norteamericano en el Golfo de Omán.

    Lee también:

    Más sobre:Donald TrumpIránEstados UnidosBuque

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Protección al Pingüino de Humboldt

    Diputados advierten por ciberseguridad tras reportes de presunta filtración mientras ANCI descarta ataque reciente

    Bullrich afirma que gobierno argentino capturará a Apablaza y que terminará “su vida en la cárcel”

    Roberto Sánchez toma distancia de Antauro Humala y descarta cualquier ofensiva territorial contra Chile

    Fiscalía Sur formalizará en ausencia a migrante detenido en frontera de Ecuador y Colombia

    Antauro Humala propone que Perú recupere Arica y Tarapacá “por la vía diplomática o armada” y desata críticas en Chile

    Lo más leído

    1.
    Roberto Sánchez toma distancia de Antauro Humala y descarta cualquier ofensiva territorial contra Chile

    Roberto Sánchez toma distancia de Antauro Humala y descarta cualquier ofensiva territorial contra Chile

    2.
    Embajador de China en Naciones Unidas respalda que la ONU sea liderada por una mujer

    Embajador de China en Naciones Unidas respalda que la ONU sea liderada por una mujer

    3.
    La OTAN pide aclaraciones a Estados Unidos sobre la retirada de sus militares en Alemania

    La OTAN pide aclaraciones a Estados Unidos sobre la retirada de sus militares en Alemania

    4.
    Silvia Salis, la alcaldesa de Génova y exatleta olímpica que desafía a Giorgia Meloni

    Silvia Salis, la alcaldesa de Génova y exatleta olímpica que desafía a Giorgia Meloni

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    Plan de contingencia por fin de semana largo: revisa las medidas para el retorno vehicular a la RM

    Plan de contingencia por fin de semana largo: revisa las medidas para el retorno vehicular a la RM

    Tras el Día del Trabajador: Revisa cuando es el siguiente feriado y el próximo fin de semana largo

    Tras el Día del Trabajador: Revisa cuando es el siguiente feriado y el próximo fin de semana largo

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Barcelona en TV y streaming

    Diputados advierten por ciberseguridad tras reportes de presunta filtración mientras ANCI descarta ataque reciente
    Chile

    Diputados advierten por ciberseguridad tras reportes de presunta filtración mientras ANCI descarta ataque reciente

    Plan de contingencia por fin de semana largo: revisa las medidas para el retorno vehicular a la RM

    Bullrich afirma que gobierno argentino capturará a Apablaza y que terminará “su vida en la cárcel”

    Protección al Pingüino de Humboldt
    Negocios

    Protección al Pingüino de Humboldt

    La estadounidense Spirit Airlines anuncia cese de operaciones tras años de crisis financiera

    DT cursa al menos 60 multas y 88 trabajadores fueron enviados a sus hogares en el Día del Trabajador

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones
    Tendencias

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos

    Kimi Antonelli mantiene su dominio en el retorno de la Fórmula 1 al quedarse con la pole en el GP de Miami
    El Deportivo

    Kimi Antonelli mantiene su dominio en el retorno de la Fórmula 1 al quedarse con la pole en el GP de Miami

    Fernando Gago lanza dura advertencia a los consagrados de la U tras golear a La Serena con varios jóvenes en el equipo

    “Salid escoltados, no os vayan a agredir”: árbitro denuncia a Gerard Piqué por amenazas y desata un escándalo en España

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?
    Tecnología

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Actores y guionistas creados con IA no podrán competir por un Oscar
    Cultura y entretención

    Actores y guionistas creados con IA no podrán competir por un Oscar

    Metric mira hacia atrás para avanzar: “Queríamos recuperar esa sensación de libertad”

    Reseña de libros: de Wendell Berry a Roberto Brodsky

    Trump compara a la armada estadounidense con la piratería luego de relatar cómo confiscaron un buque iraní
    Mundo

    Trump compara a la armada estadounidense con la piratería luego de relatar cómo confiscaron un buque iraní

    Roberto Sánchez toma distancia de Antauro Humala y descarta cualquier ofensiva territorial contra Chile

    María Corina Machado convoca nuevas manifestaciones globales por presos políticos en Venezuela

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada
    Paula

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?

    Papas rellenas de ricota y espinaca