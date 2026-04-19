Trump asegura que Estados Unidos atacó y dejó bajo su custodia a un buque iraní

La Armada de los Estados Unidos interceptó un buque de carga de Irán llamado Touska, luego de que este intentara cruzar el bloqueo naval norteamericano en el Golfo de Omán.

Así lo dio a conocer el mandatario estadounidense Donald Trump, quien explicó que el buque destructor USS Spruance de la armada de EE.UU. interceptó a Touska “y les dieron una justa advertencia para detenerse”.

“La tripulación iraní se negó a escuchar, por lo que nuestro buque naval los detuvo de golpe perforando la sala de máquinas”, afirmó.

La embarcación iraní, que según Trump mide aproximadamente 274,32 metros y pesa casi lo mismo que un portaaviones, quedó en la custodia de la armada y bajo las Sanciones de Tesoro de Estados Unidos por sus antecedentes de actividades ilegales .

“Tenemos toda la custodia del buque, y estamos viendo qué hay abordo”, cerró el líder norteamericano.

Esta arremetida ocurrió en la antesala de posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán, debido a que Trump envió una delegación a Islamabad, capital de pakistaní, para destrabar el conflicto. Se prevé que las negociaciones, en las que Pakistán se encuentra impulsando la participación de Irán, ocurran durante el martes.

De todas formas, esto se enmarca en un contexto de creciente tensión tras amenazas y acusaciones del presidente de EE.UU a Irán por infringir el alto al fuego con disparos en el Estrecho de Ormuz.