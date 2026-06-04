Solar abrirá el show de Pulp en Chile

El próximo show de Pulp en Chile, el lunes 8 de junio en el Movistar Arena, ya tiene a su invitado nacional. La banda Solar, serán los encargados del show de apertura.

Agrupación chilena de larga trayectoria, con músicos de la talla de Alejandro Gómez y Ricardo Contesse, son considerados referentes locales en el desarrollo del sonido de influencia británica.

Pulp llega a Chile como parte de una gira latinoamericana que ya pasó por México y tendrá además fecha en Argentina. Aún hay entradas disponibles en el sistema Puntoticket.