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    Solar abrirá el show de Pulp en Chile

    El destacado grupo chileno, será el encargado de abrir la presentación de los íconos del britpop el próximo 8 de junio en el Movistar Arena.

    Por 
    Equipo de Culto

    El próximo show de Pulp en Chile, el lunes 8 de junio en el Movistar Arena, ya tiene a su invitado nacional. La banda Solar, serán los encargados del show de apertura.

    Agrupación chilena de larga trayectoria, con músicos de la talla de Alejandro Gómez y Ricardo Contesse, son considerados referentes locales en el desarrollo del sonido de influencia británica.

    Pulp llega a Chile como parte de una gira latinoamericana que ya pasó por México y tendrá además fecha en Argentina. Aún hay entradas disponibles en el sistema Puntoticket.

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