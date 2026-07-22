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    La Fiscalía de Estados Unidos y los abogados de Maduro proponen que el juicio comience en junio de 2027

    En su primera audiencia en enero, ambos rechazaron las acusaciones vertidas en su contra, las cuales consideran puramente políticas.

    Por 
    Europa Press

    La Fiscalía de Estados Unidos y el equipo legal del presidente venezolano, Nicolás Maduro, han propuesto que el juicio en su contra comience en junio de 2027, un proceso en el que también será juzgada su mujer, Cilia Flores, ambos encarcelados desde la operación militar llevada a cabo a principios de enero por el Ejército estadounidense en Venezuela.

    Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York han indicado que se ha establecido el calendario con los plazos previstos para este año y el siguiente, con el fin de contar con el tiempo suficiente para entregar las pruebas que consideren oportunas a la defensa, según se desprende de un documento del Departamento de Justicia al que ha tenido acceso la cadena de televisión CNN.

    Los procedimientos, según el calendario propuesto, se llevarían a cabo entre septiembre y marzo del próximo año. Así, está previsto que los fiscales y los abogados de Maduro y su esposa presenten conjuntamente la solicitud al juez Alvin Hellerstein, que encabeza el caso, en una audiencia prevista para este miércoles.

    El mandatario venezolano está acusado de narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas, mientras que Flores también hace frente a cargos penales. En su primera audiencia en enero, ambos rechazaron las acusaciones vertidas en su contra, las cuales consideran puramente políticas.

    Maduro y Flores fueron detenidos en su casa de Caracas durante un operativo militar de Estados Unidos realizado el pasado 3 de enero. Ambos se encuentran desde entonces en la prisión federal de Brooklyn, en Nueva York, a la espera de que se celebre el juicio en su contra.

    Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez, quien hasta entonces era su vicepresidenta, ha asumido el cargo de presidenta encargada. Rodríguez ha criticado el operativo estadounidense contra Maduro, pero se ha declarado dispuesta a iniciar una nueva relación de cooperación y diálogo con Estados Unidos.

    Más sobre:Nicolás MaduroEstados UnidosFiscalía

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