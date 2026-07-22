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    Gavi aborda la agresión de Leandro Paredes y rebaja la polémica tras el Mundial: “No creo que tenga que ser suspendido”

    En medio de los homenajes junto a Fabián Ruiz en su localidad natal, el volante de España se refirió a la polémica ocurrida luego del pitazo final en la definición de la Copa del Mundo ante Argentina.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha

    Continúan los festejos en España después de obtener su segunda estrella tras vencer a Argentina en la final del Mundial. En medio de las celebraciones, Gavi, uno de los protagonista de las agresiones de Leandro Paredes, aseguró que el volante transandino no debería ser sancionado.

    Este lunes, el plantel de la Furia Roja fue recibido masivamente en Madrid. En tanto, un día después, tanto el volante del Barcelona como Fabián Ruiz llegaron a Los Palacios y Villafranca, pequeño municipio de provincia de Sevilla de donde son originarios.

    En medio de los homenajes y reconocimientos en su localidad natal, Gavi respondió ante los cuestionamientos sobre el altercado con Paredes.

    Fue consultado sobre la agresión una vez finalizada la final, que había sido antecedida por una a Eric García. También se refirió a la polémica de Nahuel Molina, que le pegó un manotazo a Rodri y originó todo el incidente. El volante fue tajante: “No, no. Te digo la verdad y es que no creo que tengan que ser suspendidos”, aseguró.

    Gavi rompe el silencio

    Gavi aseguró que no deberían ser castigados: “Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta. Quizás lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está. Pero como te digo, al final creo que todo es fútbol y tiene que ser siempre así”, zanjó.

    El homenaje estuvo marcado por una tradición de la localidad. Las autoridades les otorgaron a Gavi y Fabián Ruiz una caja con su peso en tomates, algo que en el pasado también recibió Jesús Navas, campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y presente en el acto.

    El acto arrojó que el volante del Barcelona pesa 68,5 kilos, mientras que el mediocampista se llevó 84,5 kilos. Ambos serán homenajeados con la construcción de un monumento, tal como se realizó con Navas.

    Me fui con diez años a Barcelona y dejé muchas cosas aquí en mi pueblo. Me acuerdo que yo no quería irme porque estaba bien y estaba tranquilo aquí en mi pueblo. No sabía a dónde iba, pero mis padres sí y me llevaron a Barcelona. Por suerte, ahí me criaron muy bien y me pusieron las cosas claras en la cabeza, y hoy sigo así”, recordó Gavi.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección ArgentinaSelección de EspañaGaviLeandro ParedesFabián RuizNahuel Molina

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