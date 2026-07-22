El precio del petróleo mantiene su escalada y el barril se acerca a los US$ 100

Los precios del petróleo suben cerca de 4% este miércoles en la mañana, luego de que Estados Unidos completara durante la noche su undécima ronda consecutiva de ataques contra Irán, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que el Estrecho de Ormuz continúa siendo un punto de fricción entre ambos países.

Con la mira en los US$ 100

Los futuros del Brent para entrega en julio subían 2,86%, hasta US$94,27. Sin embargo, el barril que sirve de referencia para Chile trepó hasta los US$ 95,44 cerca de las 6 am., de acuerdo a los registros de Tradingview.

Por su parte, el petróleo WTI de referencia para Estados Unidos experimentan un fuerte aumento de 3,65% hasta US$87,39.

Los precios se ubican en máximos en más de seis semanas y en los niveles que tenían antes del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Cabe recordar que, antes del inicio de las operaciones militares a fines de febrero, el Brent se transaba cerca de US$70 por barril.

“La prima geopolítica acumulada alcanza aproximadamente US$22, presionando el mecanismo MEPCO y elevando los costos de importación en Chile”, dijo Liza Salinas branch business director, Liberty Finance.

Rubio insiste en la vía diplomática, pero condiciona un acuerdo

En declaraciones a la prensa durante la reunión de cancilleres de la ASEAN en Filipinas, Rubio afirmó que Washington mantiene su disposición a negociar el fin de la guerra.

“Estados Unidos quisiera alcanzar un acuerdo diplomático, nos encantaría llegar a un acuerdo si fuera posible con Irán... donde digan que ya no patrocinarán el terrorismo y que no perseguirán un arma nuclear ni los elementos necesarios para una”, señaló.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Sin embargo, agregó que “en este momento no parecen ser serios” respecto de alcanzar un acuerdo, y recordó que Teherán había asumido compromisos en el memorando de entendimiento alcanzado el mes pasado, pero que “en menos de dos semanas lo violó”.

“Uno hace un acuerdo y luego viola el acuerdo, entonces ese acuerdo ya no es válido”, dijo Rubio en declaraciones que recoge CNBC.

“Eso no significa que no pueda haber un futuro acuerdo, pero en definitiva ese futuro acuerdo tendrá que evaluarse según si se cumplen las condiciones. Y ese acuerdo contemplaba la apertura de la navegación libre y justa del Estrecho de Ormuz.”

El nudo del conflicto: el control del Estrecho de Ormuz

Rubio reiteró que Estados Unidos seguirá protegiendo el tránsito marítimo por la vía, clave para el transporte de petróleo y otros bienes esenciales.

“Vamos a seguir protegiendo el transporte marítimo, creemos que otros países deberían sumarse a ese esfuerzo”, afirmó. “El Presidente tiene muchas opciones disponibles si continúan sin cooperar... creo que Irán sabe que tenemos muchas opciones.”

El funcionario acusó a Irán de exigir “el derecho” a controlar el estrecho, lo que a su juicio sentaría “un precedente muy peligroso” para el resto del mundo. Horas antes, en la misma cumbre de la ASEAN, Rubio había dicho que Washington “hará lo necesario para proteger nuestros intereses y también los intereses de nuestros aliados”.

Estrecho de Ormuz sigue siendo un riesgo para el normal tránsito del petróleo. -

Las declaraciones se dan un día después de que el presidente Donald Trump afirmara que Irán quería reunirse “desesperadamente” para retomar las conversaciones, pero que Washington no tenía “ningún interés” mientras Teherán no mostrara disposición a negociar “de manera significativa”. “Si nos fuéramos ahora, a Irán le tomaría entre 20 y 25 años reconstruirse. Y no hemos terminado en absoluto... no nos vamos a ir ahora”, dijo Trump.

Undécima noche de ataques del Centcom

El martes, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ejecutó su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán.

Las fuerzas atacaron centros de operaciones militares, capacidades marítimas, hangares de aeronaves, instalaciones de almacenamiento de drones e infraestructura logística militar iraní.

El Centcom indicó que los ataques buscaban “degradar aún más la capacidad de Irán para amenazar el transporte comercial en el Estrecho de Ormuz”.