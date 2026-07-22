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    De titular ante Juventus a “cortado”: el difícil presente de Matías Pérez, el único chileno en la Serie A de Italia

    El defensa de 21 años no es considerado por el entrenador Eusebio Di Francesco y, según los medios italianos, le buscan club.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Matías Pérez debutó en la liga italiana frente a Juventus. Fue su único partido. Foto: @juventusfc

    Matías Pérez fue uno de los valores más destacados de la selección Sub 20 que jugó el Mundial de la categoría el año pasado en Chile. El defensor central de 1,92 metros de estatura había brillado en el Sudamericano previo, lo que le valió ser transferido desde Curicó Unido al Lecce de Italia.

    En el conjunto europeo tuvo varias complicaciones para adaptarse debido a problemas físicos. Y, cuando estuvo bien, fue citado en la mayoría de los partidos, aunque solo ingresó en uno. De hecho, tuvo su debut en el empate 1-1 como visita ante Juventus, por la Serie A. Sin embargo, el DT Eusebio Di Francesco lo utilizó como lateral derecho y lo reemplazó por decisión técnica a los 32 minutos del primer tiempo.

    “Tiene potencial en ese puesto; a veces se necesita valentía para arriesgarse. Hubiéramos preferido que Danilo descansara, pero el partido nos llevó a hacer el cambio”, explicó tras ese encuentro Fabrizio del Rosso, ayudante técnico de Di Francesco.

    A la postre, fue su único partido, y hoy, su futuro está en serio entredicho, de acuerdo a diversos medios italianos. “No seguirá trabajando con el plantel principal y se ha incorporado al segundo grupo de entrenamiento. Esta decisión supone un claro mensaje de cara a la nueva temporada”, informó La Gazzetta dello Sport.

    “Las próximas semanas serán cruciales para encontrar una solución de traspaso que le permita continuar su carrera en otro club”, agregó el medio partidario Calcio Lecce.

    Sale de la pretemporada

    En ese sentido, el defensa de 21 años abandonó la pretemporada en Austria para retornar a Italia y entrenar con el mencionado segundo grupo, que está compuesto por elementos jóvenes que no serán tenidos en cuenta por el cuerpo técnico.

    De hecho, tampoco sumó minutos en el primer amistoso de la temporada frente al modesto Haladás de la tercera división húngara, un presagio de que sus días en los Lobos están contados.

    Así, Chile se podría quedar sin representantes en la Serie A, pues Felipe Loyola perdió la categoría con el Pisa y jugará en la Serie B esta temporada. Mientras que Guillermo Maripán abandonó Torino para fichar en el Inter de Porto Alegre.

    Más sobre:FútbolSerie AItaliaJuventusMatías PérezLecceEusebio Di Francesco

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