SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Hoy hay proyecto de reconstrucción”: Núñez enfatiza que esperan despachar este miércoles megarreforma desde comisión mixta

    Tras la aprobación de gran parte del articulado del proyecto el martes, solo resta alcanzar un acuerdo en el apartado de la compensación a los municipios por la exención de contribuciones.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    “Hoy hay proyecto de reconstrucción”: Núñez enfatiza que esperan despachar este miércoles megarreforma desde comisión mixta Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    La presidenta del Senado, Paulina Núñez, adelantó que espera durante esta jornada de miércoles el despacho a ley del proyecto de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo.

    Y es que durante la jornada del martes se aprobaron casi todos los articulados de la iniciativa. Sin embargo, finalmente deberá ser definido en una comisión mixta el apartado referido a la compensación a los municipios por la exención de contribuciones.

    De esta instancia todavía resta definir los parlamentarios provenientes de la Cámara de Diputados que conformarán la instancia, ya que desde el Senado los representantes serán los cinco legisladores miembros de la Comisión de Hacienda.

    “Si el oficio de la Cámara llega antes de las 19:00, bueno, se pone sobre tabla, así se llama, y se vota en esa sesión. Sin embargo, si eso no ocurre, yo ya cité a una sesión especial que sería entre las 19:00 y 21:00 horas para poder despachar hoy el proyecto de reconstrucción”, explicó la senadora en conversación con radio Duna.

    Hoy hay proyecto de reconstrucción ya despachado, sí. ¿Qué quedaría? Porque la próxima semana es semana regional. Para la vuelta de esa semana lo del veto, que el gobierno ya lo anunció, y por supuesto después de eso ya entra el TC a propósito de los requerimientos que se han anunciado", añadió Núñez sobre la planificación para la megarreforma.

    Respecto al punto a tocar en la comisión mixta, la compensación a los municipios, Núñez considera: “Aquí ya te encuentras en un dilema, o apruebo para que les llegue compensación, o rechazo para que literalmente no les llegue nada, a propósito de que sí se aprobó la exención de las contribuciones”.

    Por otro lado, la presidenta del Senado espera también en adelante un eventual acuerdo con el Socialismo Democrático en otras materias.

    “A mí me gustaría ver un acuerdo con el Socialismo Democrático, sí, me gustaría verlo. A nosotros cuando se nos escoge para gobernar, se nos pide como un desde dos grandes cuestiones, por un lado crecimiento y por el otro orden, que hoy día es cómo enfrentar el crimen organizado”, explicó.

    A lo que agregó después sobre el segundo punto: “Respecto al orden, yo creo que allí hay espacio para poder tener un, no sé si es un acuerdo nacional, no sé si es un protocolo de entendimiento, no sé si es un fast-track legislativo. Pero más allá del título, a mí me encantaría ponernos de acuerdo en tres o cuatro grandes temas en materia de seguridad, de orden, de cómo enfrentar el crimen organizado con ellos, para poder dar respuesta a una cuestión que sin duda hoy día es de los grandes dolores que aún tiene Chile”.

    Más sobre:MegarreformaReconstrucción NacionalPaulina NúñezSenadoCámara de Diputados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ramírez tilda de “inusual” acusación de Sedini contra el gobierno, pero destaca que no expuso al Presidente Kast

    Trump amenaza con “destruir un puente o una central eléctrica” en Irán por cada buque que sea atacado en Ormuz

    Encuentran con vida a jóvenes que permanecían desaparecidas desde el jueves en el Cajón del Maipo

    Diputado Romero califica como “grave error” extender tramitación de la megarreforma y desdramatiza dichos de Kaiser

    Chile y Uruguay son los únicos países de la región clasificados como economías con “ingreso alto”

    La casa natal de Hitler se convierte en una comisaría en Austria para evitar que sea punto de peregrinaje de neonazis

    Lo más leído

    1.
    “Si mi respuesta es fome, lo lamento”: Alvarado evita profundizar en las acusaciones de Sedini sobre su paso por el gobierno

    “Si mi respuesta es fome, lo lamento”: Alvarado evita profundizar en las acusaciones de Sedini sobre su paso por el gobierno

    2.
    Mara Sedini apunta al Segundo Piso por su desempeño como vocera: “Me dejé amarrar y presionar por personas dentro del gobierno”

    Mara Sedini apunta al Segundo Piso por su desempeño como vocera: “Me dejé amarrar y presionar por personas dentro del gobierno”

    3.
    El misil de Sedini a La Moneda: exvocera acusa boicot durante su paso por el gobierno y apunta al Segundo Piso

    El misil de Sedini a La Moneda: exvocera acusa boicot durante su paso por el gobierno y apunta al Segundo Piso

    4.
    Megarreforma: Quiroz va por su revancha y oficialismo acelera trámite de comisión mixta para este miércoles

    Megarreforma: Quiroz va por su revancha y oficialismo acelera trámite de comisión mixta para este miércoles

    5.
    Diputado Romero califica como “grave error” extender tramitación de la megarreforma y desdramatiza dichos de Kaiser

    Diputado Romero califica como “grave error” extender tramitación de la megarreforma y desdramatiza dichos de Kaiser

    6.
    Megarreforma: grueso del proyecto clave de Kast es despachado para convertirse en ley y un artículo pasa a comisión mixta

    Megarreforma: grueso del proyecto clave de Kast es despachado para convertirse en ley y un artículo pasa a comisión mixta

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    Todas las comunas con clases suspendidas este miércoles por el sistema frontal

    Todas las comunas con clases suspendidas este miércoles por el sistema frontal

    Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este miércoles 22 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este miércoles 22 de julio: toda la red está operativa

    Todas las comunas con clases suspendidas este miércoles por el sistema frontal
    Chile

    Todas las comunas con clases suspendidas este miércoles por el sistema frontal

    “Hoy hay proyecto de reconstrucción”: Núñez enfatiza que esperan despachar este miércoles megarreforma desde comisión mixta

    Ramírez tilda de “inusual” acusación de Sedini contra el gobierno, pero destaca que no expuso al Presidente Kast

    Chile y Uruguay son los únicos países de la región clasificados como economías con “ingreso alto”
    Negocios

    Chile y Uruguay son los únicos países de la región clasificados como economías con “ingreso alto”

    El precio del petróleo mantiene su escalada y el barril se acerca a los US$ 100

    Las declaraciones de Pedro Pablo Larraín, el controlador de Grupo Sartor, ante la Fiscalía: “No existe apropiación directa de fondos ni falsas inversiones”

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?
    Tendencias

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    Este jueves llegaría “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados

    De titular ante Juventus a “cortado”: el difícil presente de Matías Pérez, el único chileno en la Serie A de Italia
    El Deportivo

    De titular ante Juventus a “cortado”: el difícil presente de Matías Pérez, el único chileno en la Serie A de Italia

    También en Chile: Chiqui Tapia anuncia homenajes para Messi, Scaloni y Argentina en todo Sudamérica

    Gavi aborda la agresión de Leandro Paredes y rebaja la polémica tras el Mundial: “No creo que tenga que ser suspendido”

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    La carta de amor eterno de Ozzy Osbourne a The Beatles: “Son y serán para siempre la mejor banda del mundo”
    Cultura y entretención

    La carta de amor eterno de Ozzy Osbourne a The Beatles: “Son y serán para siempre la mejor banda del mundo”

    Humo blanco: Gobierno autoriza los conciertos de BTS en el Estadio Nacional

    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos

    Trump amenaza con “destruir un puente o una central eléctrica” en Irán por cada buque que sea atacado en Ormuz
    Mundo

    Trump amenaza con “destruir un puente o una central eléctrica” en Irán por cada buque que sea atacado en Ormuz

    La casa natal de Hitler se convierte en una comisaría en Austria para evitar que sea punto de peregrinaje de neonazis

    Lavrov confirma que se reunirá mañana con Marco Rubio en Filipinas para hablar sobre la guerra en Ucrania

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”
    Paula

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer