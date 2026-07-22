“Hoy hay proyecto de reconstrucción”: Núñez enfatiza que esperan despachar este miércoles megarreforma desde comisión mixta

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, adelantó que espera durante esta jornada de miércoles el despacho a ley del proyecto de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo.

Y es que durante la jornada del martes se aprobaron casi todos los articulados de la iniciativa. Sin embargo, finalmente deberá ser definido en una comisión mixta el apartado referido a la compensación a los municipios por la exención de contribuciones.

De esta instancia todavía resta definir los parlamentarios provenientes de la Cámara de Diputados que conformarán la instancia, ya que desde el Senado los representantes serán los cinco legisladores miembros de la Comisión de Hacienda.

“Si el oficio de la Cámara llega antes de las 19:00, bueno, se pone sobre tabla, así se llama, y se vota en esa sesión. Sin embargo, si eso no ocurre, yo ya cité a una sesión especial que sería entre las 19:00 y 21:00 horas para poder despachar hoy el proyecto de reconstrucción”, explicó la senadora en conversación con radio Duna.

“ Hoy hay proyecto de reconstrucción ya despachado, sí . ¿Qué quedaría? Porque la próxima semana es semana regional. Para la vuelta de esa semana lo del veto, que el gobierno ya lo anunció, y por supuesto después de eso ya entra el TC a propósito de los requerimientos que se han anunciado", añadió Núñez sobre la planificación para la megarreforma.

Respecto al punto a tocar en la comisión mixta, la compensación a los municipios, Núñez considera: “Aquí ya te encuentras en un dilema, o apruebo para que les llegue compensación, o rechazo para que literalmente no les llegue nada, a propósito de que sí se aprobó la exención de las contribuciones”.

Por otro lado, la presidenta del Senado espera también en adelante un eventual acuerdo con el Socialismo Democrático en otras materias.

“A mí me gustaría ver un acuerdo con el Socialismo Democrático, sí, me gustaría verlo. A nosotros cuando se nos escoge para gobernar, se nos pide como un desde dos grandes cuestiones, por un lado crecimiento y por el otro orden, que hoy día es cómo enfrentar el crimen organizado”, explicó.