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    Sistema frontal deja 13 personas fallecidas, más de 3.400 damnificados y un centenar de viviendas destruidas

    Según informaron las autoridades, además se encuentran cuatro personas desaparecidas y 1.552 albergadas.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este miércoles, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, realizaron un nuevo balance del sistema frontal que afecta al país, informando que hasta el momento se han registrado 13 personas fallecidas.

    Según detalló la directora de Senapred, además se encuentran cuatro personas desaparecidas, 3.469 damnificadas, 1.552 personas albergadas y 63.515 personas aisladas.

    Asimismo, se reportan 100 viviendas destruidas, 3.547 con daño mayor, 20.912 con daño menor y 1.601 viviendas con daños aún en evaluación.

    En cuanto a la mensajería SAE, la autoridad indicó que desde el 14 de julio se han enviado un total de 162 mensajes, principalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo.

    Cebrián también realizó un llamado a la precaución señalando que “a pesar de que ya el sistema frontal no está afectando, ya se retiró, la zona está sin precipitaciones, de todas maneras queremos insistir en el llamado a las personas a la precaución. Todavía hay cortes de camino, cortes de ruta, algunos ríos todavía siguen con sus caudales bastante abundantes y no se descarta la posibilidad de que pudieran tener algún ascenso en ellos durante el día”.

    Pronóstico meteorológico y suspensión de clases

    Asimismo, señaló que hasta el viernes no se esperan nuevas precipitaciones en Atacama ni Coquimbo, a la vez que recalcó que un nuevo sistema frontal ingresaría el jueves afectando entre Valparaíso y Los Lagos “con montos hasta este momento en rangos dentro de lo normal”.

    Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló que “en las regiones de Atacama y Coquimbo no hay precipitaciones proyectadas para los próximos cinco días, lo que es una buena noticia para poder llevar adelante las tareas de recuperación de la infraestructura vial y eléctrica en nuestro país”.

    Asimismo, informó que el Ministerio de Educación ha decidido suspender las clases por el resto de la semana en las región de Coquimbo, en la provincia del Huasco y en la comuna de Tierra Amarilla.

    Además mencionó que “cerca de las 11 de la mañana, va a comenzar con velocidad controlada y de manera parcial la rehabilitación de la Ruta 5 en los tramos que conectan la región de Coquimbo con la región de Atacama”.

    “Hay una coordinación con carabineros de Chile para poder ir descongestionando aquellos puntos en los cuales han habido acumulación de vehículos y que no han podido transitar producto de los cortes”, agregó.

    Respecto del suministro eléctrico, las autoridades informaron que en la Región de Coquimbo el 92,7% de los clientes cuenta con servicio; en Valparaíso la cifra alcanza el 98,3%, mientras que en Atacama llega al 97%.

    A su vez, en relación al suministro de agua potable, la autoridad informó que en la región de Coquimbo y La Serena hay 139.000 clientes afectados.

    “Hay en un principio 200 estanques para el plan alternativo por distintas razones, hay 40 de ellos que no están siendo utilizados ahora, pero se va a reforzar el llenado que esperamos permita rehabilitar algunos estanques y también reforzar el abastecimiento alternativo de agua”, agregó.

    Finalmente, el subsecretario destacó que fueron encontradas con vida las tres personas que permanecían desaparecidas en el Cajón del Maipo, señalando que “afortunadamente y compartimos la alegría que eso significa, esas personas ya fueron ubicadas en uno de los refugios de las Termas Valle de Colina y por lo tanto esa es una noticia que es en desarrollo para efectos de poder determinar las causas que llevaron a dicha situación”.

    Más sobre:SenapredSistema frontalLluvias

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