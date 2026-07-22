Italia anuncia que acogerá el 4 de agosto una nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha anunciado este miércoles que Roma acogerá el 4 de agosto una nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano, en medio del proceso de contactos entre ambas partes para lograr un acuerdo de paz y la retirada de las fuerzas israelíes de territorio libanés.

“El 4 de agosto se celebrará en Roma una nueva sesión de diálogo entre Líbano e Israel”, ha señalado en una comparecencia ante el Parlamento. “Este es un logro importante, fruto de una labor de política exterior paciente que tiende puentes y nunca levanta muros”, ha sostenido, según ha recogido el diario italiano ‘La Repubblica’.

Así, ha recalcado que “el objetivo final es alcanzar la paz y el control total del territorio por parte de las instituciones libanesas”, al tiempo que ha agregado que la ronda previa celebrada la semana pasada en Roma “permitió lograr avances significativos en la definición de las ‘zonas piloto’”, en las que se desplegará el Ejército de Líbano tras la retirada de Israel.

Las palabras de Tajani llegan en una jornada en la que el primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha realizado una visita a la primera “zona piloto” en el sur de Líbano, desde donde ha prometido trabajar para lograr la “retirada completa” de las tropas de Israel de territorio del país asiático.

“Estamos aquí para garantizar que hemos empezado a dedicar todos los recursos del Estado para facilitar su retorno”, ha prometido a la población desplazada por la invasión israelí, lanzada a principios de marzo tras el disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá en respuesta a la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Estados Unidos e Israel confirmaron el lunes el inicio de la operación para salir de las zonas delimitadas en el sur del Líbano en el acuerdo. “Como parte de este programa piloto, equipos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el Ejército estadounidense y las Fuerzas Armadas libanesas están llevando a cabo tareas de coordinación y planificación para la aplicación continuada del acuerdo”, explicó el Ejército israelí, que subrayó no obstante que “responderá con firmeza ante cualquier violación del acuerdo”.