Alcalde de Illapel critica respuesta ante el sistema frontal: “El Estado no se preparó para enfrentarlo”

El alcalde de Illapel, Denis Cortés, cuestionó la respuesta del Estado frente a la emergencia provocada por el sistema frontal que afectó a la Región de Coquimbo y advirtió que la comuna enfrenta una compleja situación, con 20 localidades aisladas, cerca de 4.000 personas incomunicadas y 10 sectores rurales sin suministro eléctrico, lo que afecta a alrededor de 3.500 habitantes.

El jefe comunal, en conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, aseguró que la prioridad es recuperar la conectividad para llegar con ayuda a los sectores más afectados, aunque acusó que los municipios han debido enfrentar gran parte de la emergencia con recursos propios.

Uno de los principales cuestionamientos del alcalde apuntó al desempeño de la empresa CGE, calificándola de “negligente” por la falta de planificación y de cuadrillas suficientes para enfrentar la emergencia, y afirmó que el sistema eléctrico ha sido uno de los principales problemas durante la crisis.

“ El suministro eléctrico, pésimo, y creo que me quedo corto. Lo más bajo y lo más negligente ha sido el sistema eléctrico. No es que uno no comprenda los cortes, pero nosotros pedimos con anticipación una planificación que nunca llegó”, afirmó. Cortés agregó que la estrategia de trasladar cuadrillas desde otras regiones fue insuficiente para responder a una emergencia que afectó simultáneamente a varias zonas del país.

En materia de conectividad, el alcalde explicó que durante las próximas jornadas esperan restablecer el acceso a al menos siete u ocho de las localidades aisladas utilizando maquinaria pesada adquirida por el municipio, ya que, según señaló, aún no reciben recursos para contratar horas máquina.

Respecto del abastecimiento de agua potable, advirtió que la recuperación será más lenta y que, mientras tanto, el suministro dependerá de camiones aljibe y estanques. “Que se pueda reparar eso no va a ser en un par de semanas. Incluso, en algunos casos, podría tomar un par de meses”, sostuvo.

El jefe comunal también llamó al gobierno a avanzar desde ya en un plan integral de reconstrucción que contemple recursos para recuperar caminos, puentes, sistemas de Agua Potable Rural (APR), canales de riego, viviendas y apoyo a los sectores productivos. A su juicio, si bien hubo una adecuada alerta temprana, faltó preparar la capacidad operativa del Estado para enfrentar una emergencia de esta magnitud.

“ Lo que el gobierno hizo bien fue alertar. El problema es que se quedó en la alerta, pero no preparó la estructura del Estado para enfrentarlo ”, afirmó. Además, sostuvo que las decisiones para enfrentar la emergencia fueron tardías y pidió replicar programas especiales de reconstrucción implementados tras el terremoto de 2015 para acelerar la recuperación de la comuna y de la región.

Cortés también puntualizó que, desde su perspectiva, las decisiones para suspender clases y decretar medidas excepcionales fueron tardías, mientras que los municipios debieron enfrentar la emergencia con recursos propios y apoyo de voluntarios. Como ejemplo, destacó que los tres helicópteros utilizados para establecer puentes aéreos fueron gestionados por un club aéreo local y pilotos voluntarios, y no por organismos estatales.