Ministro Arrau destaca detención de El Panda: “Esto les espera a todos quienes atenten contra nuestras policías”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó durante la mañana de este miércoles la detención de a Benjamín Aedo, alias El Panda, sujeto que el pasado viernes habría disparado contra dos funcionarios policiales en Lo Espejo.

A través de redes sociales, es que el titular de Seguridad sostuvo que “dijimos que lo íbamos a encontrar. Lo capturamos. “El Panda”, acusado de disparar más de 37 veces contra dos carabineros, ya está detenido".

Según añadió Arrau, “esto les espera a todos quienes atenten contra nuestras policías: serán perseguidos, encontrados y puestos ante la justicia”.

El ministro además destacó la labor policial para concretar la detención a la vez que señaló que “en Chile no hay espacio para relativizar estos ataques: no existe contexto ni causa que justifique disparar a matar contra un carabinero".

“Ahora le corresponde a la justicia hacer su parte, con todo el rigor de la ley y sin contemplaciones con quien no tuvo ningún respeto por la vida”, cerró.