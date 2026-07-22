Ministro Arrau destaca detención de El Panda: “Esto les espera a todos quienes atenten contra nuestras policías”
El ministro además señaló que "ahora le corresponde a la justicia hacer su parte, con todo el rigor de la ley y sin contemplaciones".
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó durante la mañana de este miércoles la detención de a Benjamín Aedo, alias El Panda, sujeto que el pasado viernes habría disparado contra dos funcionarios policiales en Lo Espejo.
A través de redes sociales, es que el titular de Seguridad sostuvo que “dijimos que lo íbamos a encontrar. Lo capturamos. “El Panda”, acusado de disparar más de 37 veces contra dos carabineros, ya está detenido".
Según añadió Arrau, “esto les espera a todos quienes atenten contra nuestras policías: serán perseguidos, encontrados y puestos ante la justicia”.
El ministro además destacó la labor policial para concretar la detención a la vez que señaló que “en Chile no hay espacio para relativizar estos ataques: no existe contexto ni causa que justifique disparar a matar contra un carabinero".
“Ahora le corresponde a la justicia hacer su parte, con todo el rigor de la ley y sin contemplaciones con quien no tuvo ningún respeto por la vida”, cerró.
Lo Último
Lo más leído
2.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.