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    Nieve acumulada supera con creces el promedio histórico y proyecta mejor escenario para riego y generación en el verano

    En conjunto, las diez rutas medidas por la DGA promedian 150 centímetros de altura de nieve al 20 de julio, un 51% por sobre el promedio histórico de 99 centímetros para la misma fecha. El turismo espera que la temporada invernal llegue hasta septiembre.

    Por 
    David Nogales
     
    Matías Vera
    La nieve y el agua acumulada debería aliviar el consumo y riego en el norte. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Los recientes sistemas frontales que abarcaron gran parte del territorio nacional generaron grandes estragos, especialmente en el norte del país.

    Pero el vaso medio lleno de la emergencia climática es que la infraestructura disponible permitió acumular agua y algunos embalses vieron aumentos significativos de sus niveles deprimidos por la severa sequía que viene afectando a la zona centro-norte por más de una década.

    Y la otra parte positiva es el efecto en la “infraestructura natural” de las zonas altas de la cordillera. El sistema frontal que ingresó el 16 de julio dejó acumulaciones significativas de nieve en el tramo que va de la región de Coquimbo a la de Biobío, según el Boletín Hidrometeorológico de la Dirección General de Aguas (DGA), correspondiente al 20 de julio.

    Embalse El Yeso. KARIN POZO/AGENCIAUNO

    El reporte, que mide diez rutas de nieve entre las cuencas del Elqui y el Biobío, muestra un superávit generalizado en la altura del manto nival respecto del promedio histórico 1991-2020, particularmente entre las cuencas del Elqui y el Aconcagua.

    Promedio nacional: 51% más nieve que lo habitual

    En conjunto, las diez rutas medidas por la DGA promedian 150 centímetros de altura de nieve al 20 de julio, un 51% por sobre el promedio histórico de 99 centímetros para la misma fecha.

    El año pasado, a la misma fecha, el promedio de esas diez rutas era de apenas 28 centímetros.

    Sin embargo, no todas las rutas muestran superávit. En Laguna Negra, cuenca del Maipo, la altura de nieve iguala exactamente su promedio histórico, con 127 centímetros, aunque está muy por sobre los 18 centímetros de igual fecha de 2025.

    Más al sur, en Lo Aguirre (cuenca del Maule), Volcán Chillán (cuenca del Itata) y Alto Mallines (cuenca del Biobío), la altura de nieve está bajo el promedio histórico, con déficits de 29%, 43% y 53%, respectivamente.

    Efecto positivo en el mediano plazo

    El valor del agua y nieve acumulada se verá en los meses tradicionalmente secos, cuando haya disponibilidad para consumo y riego en el norte, y para la generación de energía en el centro-sur.

    Y eso es muy importante para un país como Chile, donde una parte relevante de la flexibilidad del sistema eléctrico proviene de la hidroelectricidad.

    “Una buena acumulación de nieve mejora las perspectivas de generación durante la primavera, el verano y parte del otoño, hasta la llegada de una nueva temporada de lluvias. Además, aumenta la seguridad de abastecimiento y reduce la necesidad de recurrir a tecnologías de mayor costo, disminuyendo también, en parte, la dependencia de los combustibles fósiles”, dice Humberto Verdejo, académico de la Usach.

    Más agua y nieve acumulada favorece la generación eléctrica.

    Una opinión similar tiene el exdirector ejecutivo de Empresas Eléctricas (gremio de la distribución), Rodrigo Castillo, para quien la acumulación de nieve en la cordillera es uno de los “factores críticos” para la disponibilidad de agua para generación eléctrica.

    “Es una suerte de depósito natural. Cuando se ha acumulado una cantidad suficiente de nieve en el periodo invernal, tenemos una mayor disponibilidad de nieve para aquellos meses en los cuales, por los ciclos estacionales en Chile, no contamos con hidrología con agua”, sostiene

    Cerro Olivares y Quebrada Larga, los mayores superávits

    De acuerdo al reporte de la DGA, en la ruta Cerro Olivares, en la cuenca del río Elqui, la altura de nieve medida el 20 de julio llegó a 120 centímetros, frente a un promedio histórico de 19 centímetros para la misma fecha.

    El embalse Puclaro en 2016, en plena sequía. HERNAN CONTRERAS

    Eso equivale a un superávit de 545%, el mayor de todo el reporte. En esta misma fecha del año pasado, esa ruta no registraba nieve.

    En Quebrada Larga, cuenca del río Limarí, la altura alcanzó 180 centímetros frente a un promedio histórico de 42 centímetros, esto supone un superávit de 326%. Al igual que en Cerro Olivares, en 2025 esa ruta no tenía nieve registrada a la misma fecha.

    Otras tres rutas de la zona norte del reporte también muestran superávits sobre 95%: Cerro Vega Negra, en la cuenca del Limarí, con 231 centímetros frente a un promedio de 94 (+145%); El Soldado, en la cuenca del Choapa, con 193 centímetros frente a 95 (+104%), y Nacimiento del Sobrante, en la cuenca del Petorca, con 182 centímetros frente a 91 (+101%).

    Daniela González, experta en regulación del sector eléctrico y socia directora en Domo Legal, coincidió en el positivo efecto para la energía, especialmente para el periodo estival

    “Este tipo de generación es relevante para dejar atrás situaciones de estrechez, mantener costos marginales del sistema razonables y aportar flexibilidad operacional al sistema y atributos que hoy son muy relevantes para una operación segura del sistema”, dijo.

    Positivo impacto en el turismo y la temporada invernal

    La acumulación de nieve que ha dejado este sistema frontal también es una muy buena noticia para el turismo de invierno y, especialmente, para los centros de montaña.

    Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de Fedetur, dijo que una vez que las condiciones de seguridad lo permitan, estos podrán operar con nieve de mejor calidad “y poner en valor las importantes inversiones y mejoras que han realizado para ofrecer una experiencia de primer nivel, consolidando a Chile como uno de los destinos de nieve más reconocidos y atractivos de Sudamérica”.

    Mejores perspectivas para la temporada de la nieve. Fedetur dijo que podría extenderse hasta septiembre. Liam Doran

    La dirigente afirmó que si las condiciones se mantienen durante las próximas semanas, esperan que la temporada pueda prolongarse idealmente hasta fines de septiembre, lo que permitiría avanzar hacia la proyección de cerca de 1,3 millones de visitantes durante este invierno.

    “El turismo de montaña, además, tiene un impacto económico muy relevante, porque atrae a turistas de mayor estadía y mayor gasto, especialmente desde Brasil, pero también desde mercados de larga distancia como Estados Unidos y Europa. Esto beneficia no solo a los centros de esquí, sino también a hoteles, restaurantes, operadores turísticos, el comercio y a las economías locales”, afirmó.

    Más altura no siempre significa más agua

    El boletín también mide el equivalente en agua de la nieve (EAN), un indicador que estima el volumen de agua contenido en el manto nival y que resulta más relevante que la sola altura para anticipar el aporte de deshielo a los ríos y embalses.

    En este indicador, el balance nacional aún es negativo: el promedio de las diez rutas llega a 331 milímetros, un 15% bajo el promedio histórico de 390 milímetros.

    Nieve en el Valle del Elqui

    La brecha entre altura y equivalente en agua es más marcada en el sur de las rutas medidas. En Laguna Negra, cuenca del Maipo, el equivalente en agua está 57% bajo el promedio histórico, pese a que la altura de nieve iguala su propio promedio.

    En Lo Aguirre, cuenca del Maule, el déficit de agua equivalente llega a 68%; en Volcán Chillán, cuenca del Itata, a 69%, y en Alto Mallines, cuenca del Biobío, a 76%, la mayor brecha de todo el reporte.

    Con todo, todas estas cifras deberían aumentar ya que es la foto tomada por la DGA es el 20 de julio. El próximo reporte se conocerá el próximo lunes 27 de julio, el cual debiera contener los datos correspondientes a las precipitaciones y nieve del día martes, cuando se sintió con mayor fuerza el sistema frontal en el norte de Chile.

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