Emergencia en la industria del pisco: temporal detiene operaciones y deja graves daños en infraestructura de riego

Grandes zonas de terrenos inundados, crecidas de ríos, quebradas activadas y localidades con productores aisladas. Este es parte del balance que realizan distintos actores de la industria del pisco por el fenómeno climático de extensas lluvias que afecta al país desde Atacama a Los Lagos.

En conversación con Pulso, Francisco Munizaga, presidente de PiscoChile, explicó que el sistema forntal está golpeando duramente a la zonas productoras en el norte del país. “El catastro aún es incompleto porque el frente no ha terminado y sigue precipitando en la parte alta de los valles transversales. Las comunicaciones están interrumpidas y los caminos cortados, lo que dificulta evaluar el estado de nuestros productores”, señaló.

Los daños registrados hasta el momento incluyen viñedos arrasados por las crecidas de ríos y quebradas, así como una grave afectación a la infraestructura de riego (canales y tranques) y a las vías de acceso. Esto ocurre en un momento económicamente delicado para el sector, que experimentó una caída de 29,9% en sus exportaciones durante el primer semestre.

En todo caso, los envíos al exterior son aún una iniciativa en crecimiento, y el consumo nacional sigue siendo el mercado más importante. El presidente del gremio sostuvo que “la reconstrucción requerirá de grandes recursos”, no solo para recuperar las parras y la logística, sino principalmente para apoyar a las cerca de 4.000 personas que trabajan en la industria.

Munizaga expuso que no existe una evaluación económica oficial del impacto, ya que muchas plantas y pequeños productores en el Valle del Elqui y Vallenar permanecen aislados. “Nuestra prioridad en este momento, como industria y como agricultores, son las personas: ubicarlas, asegurarnos de que estén bien y sacarlas adelante para luego empezar a trabajar en la reconstrucción”, manifestó.

Capel

Claudio Escobar, gerente general de Cooperativa Capel, indicó que la compañía mantiene detenida su operación en su casa matriz en Vicuña, por las históricas lluvias.

“La verdad es una situación bien compleja. Ha sido muy difícil determinar la magnitud de los daños producto, principalmente, de los problemas de conectividad. Hay muchos caminos cortados que van hacia las localidades donde tenemos plantas de producción y a nuestros cooperados. Gran parte de ellos están en Valle Arriba, una de las zonas más afectadas desde que comenzó el temporal el viernes. Con la información recabada en los últimos días, tenemos más de 150 productores con problemas. Por suerte no son afectaciones personales, sino productivas: parrones inundados y casetas de riego destruidas”, dijo.

“Creemos que la magnitud de los daños podría crecer una vez que recuperemos la comunicación con los cerca de 800 cooperados que tenemos en todos los valles pisqueros”, añadió.

“Desde el viernes tuvimos que paralizar todas nuestras operaciones de manera preventiva para proteger a nuestros colaboradores, siguiendo también las recomendaciones de las autoridades. Lamentablemente, dado el corte de la Ruta 41 hacia Vicuña, donde tenemos nuestra casa matriz, el impacto es tremendo. La producción está completamente parada y no podemos despachar camiones para distribuir nuestros productos a nivel nacional. Hay una afectación económica real y muy importante, y aún no tenemos el catastro definitivo”, afirmó el ejecutivo.

“Tuvimos una conversación con el alcalde de Vicuña y nos comentó que se está trabajando en habilitar los caminos. Sin embargo, la solución no será simple, porque la Ruta 41 está cortada completamente en el sector de El Arrayán, donde colapsó un puente. El alcalde nos indicó que restablecer esa vía podría demorar más de una semana. Se está evaluando un camino alternativo por Alto del Sol y Pelicana, pero será principalmente para vehículos livianos. Difícilmente permitirá reactivar la logística de transporte de camiones de gran volumen”, concluyó.

CCU

En tanto, Compañía Pisquera de Chile, de propiedad de CCU, explicó que desde que se anunciaron las lluvias activaron un plan preventivo, adaptando la operación de sus plantas y ajustando el funcionamiento.

“Si bien no existen impactos relevantes en las plantas, algunas operaciones no están funcionando con normalidad, ya que para que eso ocurra deben cumplirse tres condiciones básicas: que nuestros trabajadores puedan llegar de manera segura a las plantas; que las instalaciones cuenten con las condiciones mínimas de operación, como suministro de agua potable; y que los servicios de luz y gas estén disponibles”, indicó a Pulso. La empresa opera principalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo, destacando las instalaciones en Ovalle, Monte Patria, Sotaquí, Salamanca y Pisco Elqui.

“En algunas plantas hemos debido adaptar temporalmente la operación de acuerdo con las condiciones de cada localidad. La reactivación depende de que existan las condiciones, previamente mencionadas, para operar de manera segura, tanto para las personas como para las instalaciones”, añadieron.

Tulahuén

Por su parte, Jaime Camposano, socio de Pisquera Tulahuén, dueña de los piscos Waqar y Black Heron, y ubicada en el valle de Limarí, Región de Conquimbo, contó que “la pisquera se encuentra aislada y con problemas de comunicación, sin agua ni electricidad. Las personas que trabajan en nuestra pisquera se encuentran bien y, de momento, las instalaciones no presentan daños mayores, pero el balance final tendremos que hacerlo cuando podamos acceder a la planta. En ese momento se evaluará cuándo retomar los procesos de destilación y envasado. No obstante, prevemos que podremos cumplir con nuestros compromisos comerciales”.

Camposano señaló que a nivel de industria, “hemos podido hablar con algunos productores del Limarí y presetan afectaciones menores. Sin embargo, en la región hay destiladoras que aún están incomunicadas y personas que trabajan en la industria y que han sido evacuadas”.

“En localidades como Alto del Carmen y Vicuña sí han existido mayores daños. Ellos se encuentran aislados por la caída de puentes y esto complica más su recuperación. Se estima que será un proceso largo. Hoy la prioridad de la industria está en la seguridad de las personas y ayudarnos entre todos”, aseguró.

Vides inuandadas en Limarí.

Vides en Salamanca.