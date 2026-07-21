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    ¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day? Preventas ya están disponibles

    Recientemente se liberó el tráiler final que muestra el próximo desafío que Peter Parker deberá afrontar.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    ¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day? Preventas ya están disponibles. Foto: SonyPictures

    Ya se encuentra disponible el tráiler final de la nueva película del héroe arácnido Spider-Man: Brand New Day, localizada como Un Nuevo Día.

    El adelanto profundiza los detalles de la nueva vida de Peter Parker, en la piel de Tom Holland, quien tiene un día a día muy diferente a cuatro años de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home (2021).

    El Hombre Araña se dedica a combatir el crimen a tiempo completo, mientras observa a la distancia a sus amigos, MJ interpretada por Zendaya y Ned, a cargo del actor Jacob Batalon, quienes ya no lo recuerdan.

    Cuándo se estrena la nueva película de Spider-Man

    La nueva película Spider-Man: Brand New Day se estrena en cines el miércoles 29 de julio.

    Ante el esperado estreno de la cinta del superhéroe ya se habilitaron las preventas en los sitios web de Cinemark, Cinépolis, Cineplanet y Cine Star.

    Cabe recordar que la disponibilidad de salas y horarios depende de cada establecimiento.

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