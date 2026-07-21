¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day? Preventas ya están disponibles

Ya se encuentra disponible el tráiler final de la nueva película del héroe arácnido Spider-Man: Brand New Day, localizada como Un Nuevo Día.

El adelanto profundiza los detalles de la nueva vida de Peter Parker, en la piel de Tom Holland, quien tiene un día a día muy diferente a cuatro años de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home (2021).

El Hombre Araña se dedica a combatir el crimen a tiempo completo, mientras observa a la distancia a sus amigos, MJ interpretada por Zendaya y Ned, a cargo del actor Jacob Batalon, quienes ya no lo recuerdan.

Cuándo se estrena la nueva película de Spider-Man

La nueva película Spider-Man: Brand New Day se estrena en cines el miércoles 29 de julio .

Ante el esperado estreno de la cinta del superhéroe ya se habilitaron las preventas en los sitios web de Cinemark, Cinépolis, Cineplanet y Cine Star.

Cabe recordar que la disponibilidad de salas y horarios depende de cada establecimiento.