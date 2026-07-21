SNA actualiza balance y ahora habla de alza en los precios de los alimentos por problemas en la distribución por lluvias

En un nuevo balance, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, descartó entregar un balance preliminar de los daños en el sector de los alimentos productos de las lluvias.

“No nos atrevemos a entregar una cifra para cuantificar los daños. Es prematuro y no tenemos los elementos de juicio para hacerlo”, dijo Walker en un comunicado.

El líder gremial apuntó también que “corresponde sortear la emergencia; ya habrá tiempo de cuantificar los daños, que se concentran principalmente en infraestructura vial e hídrica y en viviendas”.

Por otro lado, Walker, sin referirse expresamente al alza de precios de alimentos, comentó que “existe una alteración en la normal distribución de alimentos, no en la cantidad disponible”.

“Los cortes en carreteras, caminos rurales y puentes están retrasando la llegada de productos a mercados mayoristas, minoristas, supermercados y ferias libres, y restablecida la logística, los precios deberán normalizarse”.

Este lunes, la SNA había comentado que “mientras exista oferta suficiente, los precios no debieran subir: llamamos a informarse a través de canales oficiales como Odepa (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias) y a no validar alzas especulativas”.

“Existen buenas reservas de papas, cebollas y legumbres, y disponibilidad de hortalizas provenientes del norte (...) Estamos monitoreando posibles interrupciones en las cosechas de cítricos y paltos, además de las dificultades de funcionamiento de las ferias libres en algunas comunas”, habían advertido este lunes.

Respecto a lo positivo de las lluvias, Walker comentó que “recuperamos las reservas de nieve, que estaban un 92% por debajo de un año normal, y las reservas de agua en embalses que se encontraban en niveles mínimos, un volumen que puede durar tres o cuatro años”.

“El caso de Coquimbo es elocuente. La región perdió un 40% de su superficie agrícola por la sequía de los últimos años. Hoy sus ocho embalses están recuperando capacidad y se están recargando los acuíferos, lo que permite que los pozos profundos vuelvan a tener un caudal normal”, resaltó.