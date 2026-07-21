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    Ministro Quiroz celebra despacho de la megarreforma: “Ya veremos qué es lo que pasa con las otras normas”

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfatizó su satisfacción luego de que el grueso del proyecto de megarreforma fuera aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, celebró que el Congreso aprobara el grueso del proyecto de la megarreforma y quedará listo para convertirse en ley. El hito se logró luego de la aprobación de la Sala de la Cámara de Diputados, que votó la iniciativa en su tercer trámite constitucional.

    “Yo siento que todo el proyecto de ley ha ratificado la necesidad imperiosa que tiene Chile de volver a tener competitividad tributaria, para que vuelva a ser atractivo invertir en Chile”, dijo el ministro Quiroz a la salida de la votación en la Cámara de Diputados.

    En esa línea, Quiroz dijo que la aprobación de este martes logra “levantar barreras de permisos que tienen detenidas las inversiones y la actividad económica; ha aprobado dar certezas a quienes arriesgan hacer esas inversiones”.

    Ha aprobado poner de pie a la salmonicultura de Chile, que lleva años esperando para mejorar su productividad y su funcionamiento, años esperando las relocalizaciones, ha aprobado $400 mil millones de pesos para la reconstrucción de Ñuble y Biobío, ha aprobado las medidas transitorias de recaudación que van a permitir financiar eso responsablemente, ha aprobado las medidas de contención fiscal que tienen que acompañar este proyecto”, agregó.

    De esta forma, Quiroz comentó que “estamos enormemente satisfechos, además de que estas normas se han aprobado por un amplio margen, con apoyos transversales que van mucho más allá de los partidos y parlamentarios del oficialismo”.

    “Agradecemos en particular a grupos que están fuera del oficialismo, pero que han votado junto a nosotros; me refiero al Partido Nacional Libertario, me refiero también a muchos votos del Partido de la Gente, me refiero también a votos de la democracia cristiana, entre otros”, dijo en el contexto de que solo un artículo pasa a comisión mixta, aquella referida a las compensaciones a los municipios por la exención de contribuciones.

    En general, el resultado fue 85 a favor, 59 en contra y cero abstenciones. Esto fue con votos del oficialismo y algunos parlamentarios del PDG, cuya bancada no votó alineada.

    Sobre el tema de las contribuciones, el ministro Quiroz espera revertir el escenario sin mayores problemas. “Curiosamente, aquí se aprobó la eliminación de las contribuciones, pero no la compensación; yo lo interpreto como un posible error de alguno de los parlamentarios y yo creo que eso se aprobará en la Comisión Mixta“, dijo.

    Respecto a normas que hayan sido modificadas o ingresadas a lo largo de la tramitación y que puedan ser objeto de vetos por parte del Ejecutivo, el ministro Quiroz comentó que “vamos por partes, cada cosa se hace una por una, ya aprobamos esto, tenemos la reforma, la ley de reconstrucción aprobada, en lo que es lo esencial, ya veremos la Comisión Mixta y ya veremos qué es lo que pasa con las otras normas”.

    Más sobre:EconomíaImpuestosMegarreforma

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