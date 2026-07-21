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    Mercado de oficinas en Santiago Centro marca punto de inflexión y sube el precio de locales comerciales

    Un estudio de Tattersall Propiedades detecta el regreso del apetito inversor por la capital, luego de años golpeados por el estallido social y la pandemia.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Edificio de Scotiabank en calle Bandera en el Centro de Santiago. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Santiago Centro empieza a dejar atrás uno de los ciclos más adversos de su historia inmobiliaria reciente. Después del estallido social de 2019, la pandemia y el consecuente deterioro de la actividad, un estudio elaborado por Tattersall Propiedades identifica señales concretas de recuperación en tres frentes: el mercado de oficinas, la actividad comercial y el segmento corporativo premium.

    El análisis apunta a un cambio de tendencia de fondo: el retorno del interés de inversionistas e instituciones por la capital, impulsado por adquisiciones estratégicas y nuevos proyectos de reconversión urbana que anticipan una etapa de revitalización para el principal núcleo urbano del país.

    “Estamos observando señales que hace algunos años eran difíciles de encontrar. Las cifras muestran una estabilización de distintos segmentos inmobiliarios y, lo más relevante, un renovado interés de inversionistas y empresas por posicionarse en Santiago Centro. Aún existen desafíos importantes, pero hoy vemos condiciones que permiten proyectar una recuperación gradual y sostenible”, afirma Víctor Ovalle, gerente de Tattersall Propiedades.

    Oficinas: un punto de inflexión tras el ajuste

    El reporte consigna que el mercado de oficinas habría alcanzado un “punto de inflexión” luego de un prolongado período de ajuste.

    Entre 2019 y 2024, el valor promedio de venta cayó cerca de 40%, desde 49,4 UF/m2 a 29,7 UF/m2. Durante 2025 y los primeros meses de 2026, en cambio, la cifra se recuperó hasta 33,3 UF/m2.

    La actividad transaccional, en tanto, se moderó: las compraventas bajaron de 244 operaciones en 2024 a 217 en 2025. Tattersall interpreta esta caída no como una pérdida de dinamismo, sino como una menor presión vendedora tras las crisis de los últimos años.

    El exedificio de Enel, en Santa Rosa 76 Andres Perez

    Los sectores Centro Sur y Surponiente concentran gran parte de las operaciones. Entre las transacciones de mayor impacto del período destacan la compra de la ex Torre Interamericana de Agustinas 640 por parte de Desarrollo País, que lo destinará a dependencias institucionales; la adquisición del edificio de Enel, de Santa Rosa 76 por Territoria, orientada a un ecosistema de innovación; y la incorporación del histórico edificio de La Bolsa 84 a un proyecto de reconversión comercial y cultural.

    Edificio de la Bolsa de Santiago. Andres Perez

    Oficinas corporativas premium: la vacancia cae a la mitad

    El segmento de oficinas corporativas premium también muestra mejoras. Tras un incremento de la vacancia durante 2024 y la primera mitad de 2025, la tendencia se revirtió en el segundo semestre del año pasado.

    La superficie vacante bajó de más de 84 mil m2 a cerca de 58 mil m2, lo que redujo la tasa de vacancia de 20% a 12%, nivel que se mantuvo durante el primer trimestre de 2026. Los valores de arriendo, por su parte, registraron una corrección gradual que ayudó a mejorar la competitividad del segmento y facilitar la absorción de los espacios disponibles.

    Oficinas de la casa matriz del Banco de Chile. ALEJANDRO BALART/ATON CHILE

    Para Tattersall Propiedades, estos indicadores permiten afirmar que Santiago Centro está dejando atrás la etapa más compleja de su ciclo inmobiliario y comienza a generar condiciones favorables para atraer nuevas inversiones, empresas y proyectos de largo plazo.

    “La recuperación de Santiago Centro no depende únicamente de mejores cifras inmobiliarias. Lo que estamos viendo es el regreso de actores que apuestan por el centro como un lugar estratégico para desarrollar proyectos, generar actividad económica y aportar a la revitalización urbana. Esa confianza es probablemente la señal más relevante que entrega hoy el mercado”, dijo Víctor Ovalle, gerente de Tattersall Propiedades

    Comercio: estabilidad de precios pese al ciclo

    El mercado de locales comerciales exhibe una trayectoria distinta a la de oficinas, con mayor resiliencia en los valores de venta.

    El precio promedio pasó de 69,6 UF/m2 en 2019 a 68,1 UF/m2 en 2025, y las cifras preliminares de 2026 lo ubican en 71,7 UF/m2, lo que el estudio interpreta como una leve recuperación.

    Locales del centro de Santiago.

    La actividad transaccional del segmento volvió a niveles más normales tras el intenso proceso de reorganización de locales vivido en 2021, en plena pandemia.

    Los valores comerciales más altos continúan concentrados en el entorno de Plaza de Armas y en ejes de alto flujo peatonal, como San Antonio, Enrique Mac Iver y algunos tramos de la Alameda, lo que confirma el atractivo de las ubicaciones mejor conectadas.

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