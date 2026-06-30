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    Mercado oficinas clase A cierra el primer semestre con menor vacancia y sin ingreso de nuevo stock

    En la comuna de Las Condes la tasa de vacancia sigue cayendo, y junto a Providencia concentran cerca del 60% del total de la demanda del segundo trimestre.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    El último informe de la consultora inmobiliaria multinacional CBRE, evidenció que el mercado de oficinas clase A está cerrando la segundo semestre con una caída en la vacancia. La tasa genera del segmento mantuvo una tendencia a la baja, y se contrajo 285 puntos bases en el segundo trimestre en comparación al mismo periodo del 2025 y alcanzó 8,16%.

    “La vacancia general de la comuna de Las Condes sigue descendiendo, influenciada principalmente por el submercado El Golf, que este trimestre cerró en 5,34%, inferior incluso a la tasa que tenía este submercado al cierre del 2019 (6,6%). La cifra es relevante considerando que, además, este submercado ha recibido el 50% de toda la superficie clase A que ha ingresado al mercado los últimos7 años, equivalente a más de 80 mil m2″, destacó CBRE.

    En contraparte, los submercados con la mayor vacancia al cierre del primer trimestre fueron Providencia, con un 22,59%, mientras que Santiago Centro tiene una tasa de 11,3%. Respecto al primero de estos, el informe dice que “sigue mejorando su desempeño y disminuye su tasa de vacancia en 4,7 puntos porcentuales, con esto ya acumula una disminución de 9 puntos porcentuales interanual”.

    La demanda se concentró principalmente en el sector de las Condes y Providencia. Esta última destaca por la absorción de un edificio completo que había entrado al mercado hace menos de 2 años. Ambos submercados tuvieron una absorción neta de 13.258 y 8.547 metros cuadrados respectivamente, cerca del 60% de un total de 22.287 en el mercado de oficinas clase A.

    La absorción bruta del mercado llegó a 42 mil m2, con 53 nuevos contratos, con presencia de rubros tales como minería, retail, financiero, energía, tecnología y gubernamental. “El mercado absorbió más del triple lo registrado el primer trimestre del año y con esto, acumula 29 mil m2 en lo que va del 2026, un 33% superior al mismo periodo del año anterior”, destaca CBRE.

    Cabe señalar que en el periodo no ingresó oferta nueva al mercado, al igual que en los dos trimestres anteriores. Así, el stock se mantuvo en 2.098.243 metros cuadrado. CBRE contabiliza casi 135 mil metros cuadrados en construcción, que se concentran en su totalidad en Las Condes, principalmente en el eje Nueva Las Condes con 113 mil metros cuadrados, y en menor proporción en El Golf con 22 mil metros cuadrados.

    Precios de mercado

    Durante el segundo trimestre el precio de lista promedio se mantiene estable, prácticamente sin variación respecto del trimestre anterior. El total del mercado clase A tuvo un alza de 0,09% versus los tres meses terminados en marzo. Al comparar con el segundo trimestre del 2025 se observa un alza de 1,88%.

    “La curva de precios por submercado muestra claras diferencias, en que los submercados más demandados como El Golf y Eje Apoquindo han registrado una tendencia al alza desde principios del 2025, mientras que Santiago Centro y Providencia muestran más estabilidad en la medida que han encontrado una cierta estabilización de la demanda, aunque aún sin alcanzar bajas en su vacancia relevantes”, afirman.

    En Providencia los precios cayeron 2,97% versus el primer trimestre, y un 2,12% en relación al segundo trimestre del 2025. Así, el submercado alcanza un precio promedio de 0,447 UF por metro cuadrado.

    “En Providencia A, el proceso de estabilización de los activos nuevos ha sido más lento y la actividad de arriendo previo a los últimos dos trimestres se había concentrado en edificios más antiguos, pero que contaban con la ventaja clave de tener habilitaciones, lo que hizo un buen match con el tenant tradicional de la comuna que busca espacios de mediana o pequeña escala con a lo menos cierto grado de habilitación”, explica CBRE.

    “Sin embargo, en lo que va del 2026 son las grandes colocaciones en edificios nuevos(en obra gruesa), los que están dominando la actividad, y con eso, van sacando de la composición de preciosa los edificios de mayor valor de arriendo, con lo que la zona comienza a retornara sus niveles de renta mas típicos registrando un retroceso de 3% en el precio promedio”, añade el informe.

    En Santiago, por su parte, aunque hay leves incrementos de precios, sigue siendo el submercado con menor valor, llegando a 0,320 UF por metro cuadrado.

    Por otro lado, se observa un alza relevante en el Eje Apoquindo que subió un casi un 19% interanual, hasta las 0,643 UF por metro cuadrado, con el valor más alto de las zonas de oficinas clase A. Versus el primer trimestre el alza fue menor, con 1,32%.

    En los últimos tres meses el submercado del Barrio El Golf fue el que ha tenido el mayor alza, al incrementarse en 3,61% (y un 3,91% interanual), hasta las 0,582 UF por metro cuadrado. “Esto no se debe necesariamente a alzas en los activos vacantes, sino más bien a un cambio en la composición del promedio, ya que, a diferencia de periodos anteriores, las tomas de superficies se concentraron en edificios más antiguos, pero que contaban con grandes superficies a precios inferiores. De esta manera, la muestra se compone de una disponibilidad más atomizada”, sostiene CBRE.

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