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    El insólito error de Gabriel Castellón que significó el primer gol de Limache contra la U

    En el segundo minuto del partido, el guardameta de los azules no alcanzó a despejar a tiempo el balón.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Una insólito error de Gabriel Castellón le costó caro a Universidad de Chile. El portero recibió un pase hacia atrás y este, con calma, intentó salir jugando.

    Sin embargo, su maniobra fue presionada por Daniel Castro quien acabó anotando el 1-0 parcial para los tomateros.

    Revisa la jugada del gol

    Puedes seguir aquí el minuto a minuto del partido

    Más sobre:FútbolUniversidad de ChileLa UDeportes LimacheGabriel Castellón

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