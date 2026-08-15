El insólito error de Gabriel Castellón que significó el primer gol de Limache contra la U
En el segundo minuto del partido, el guardameta de los azules no alcanzó a despejar a tiempo el balón.
Una insólito error de Gabriel Castellón le costó caro a Universidad de Chile. El portero recibió un pase hacia atrás y este, con calma, intentó salir jugando.
Sin embargo, su maniobra fue presionada por Daniel Castro quien acabó anotando el 1-0 parcial para los tomateros.
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