El insólito error de Gabriel Castellón que significó el primer gol de Limache contra la U

Una insólito error de Gabriel Castellón le costó caro a Universidad de Chile. El portero recibió un pase hacia atrás y este, con calma, intentó salir jugando.

Sin embargo, su maniobra fue presionada por Daniel Castro quien acabó anotando el 1-0 parcial para los tomateros.

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