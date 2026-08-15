Del regreso de Star Wars a nuevas secuelas de Pixar: Disney pone sus fichas a sus franquicias conocidas en la D23

Secuelas de algunas de sus películas más exitosas, nuevas historias de Pixar, el próximo gran cruce de Marvel y el regreso de Star Wars a los cines marcaron la principal jornada de anuncios de Disney en la D23, su convención realizada en Anaheim, California.

Ante unos 12 mil asistentes en el Honda Center, la compañía desplegó parte de su calendario cinematográfico y televisivo para los próximos años, con novedades de Disney, Pixar, Marvel y Lucasfilm.

Uno de los principales adelantos fue Frozen 3, que llegará a los cines el 24 de noviembre de 2027, ocho años después de su antecesora.

Las primeras imágenes muestran la boda de Anna y Kristoff y un nuevo misterio para las hermanas protagonistas: Elsa encuentra un amuleto helado que convoca a las luces del norte y las conduce hacia lo que aparece como una nueva amenaza.

Durante la presentación, Kristen Bell e Idina Menzel, voces de Anna y Elsa, interpretaron además uno de los nuevos temas de la película, acompañadas posteriormente por Josh Gad, quien interpreta a Olaf.

Zootopia 3, Coco 2 y Los Increíbles 3

Disney también confirmó oficialmente que Zootopia tendrá una tercera película, aunque todavía no existe una fecha anunciada para su estreno.

El director Jared Bush fue el encargado de revelar el proyecto, luego de que una referencia incluida en la segunda entrega de la saga ya hubiera abierto especulaciones sobre una nueva aventura de Judy Hopps.

Del regreso de Star Wars a nuevas secuelas de Pixar: Disney pone sus fichas a sus franquicias conocidas en la D23. Imagen referencial. Disney

Pixar, en tanto, entregó nuevos antecedentes sobre varias de sus próximas secuelas.

Los Increíbles 3 llegará durante el verano boreal de 2028 y estará centrada nuevamente en la familia de superhéroes, que deberá enfrentarse a un nuevo villano encargado de crear una liga de supervillanos. En ese mismo período está previsto el estreno de Lilo & Stitch 2.

Para noviembre de 2029 quedó programada Coco 2, nuevamente bajo la dirección de Adrián Molina y Lee Unkrich. La historia tendrá a Miguel ya adolescente y marcará el regreso de Ernesto de la Cruz, interpretado por Benjamin Bratt, quien volverá buscando venganza y enviará al protagonista nuevamente a la tierra de los muertos.

No todo serán continuaciones. Pixar prepara también Gatto, dirigida por Enrico Casarosa y ambientada en Venecia, para 2027, mientras Ghost Market, su propuesta de misterio y fantasmas, llegará en 2028.

Marvel y la saga Avengers

Marvel reservó parte importante de los anuncios para el cierre de la jornada.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, presentó novedades de Avengers: Doomsday, programada para el 18 de diciembre, y confirmó la presencia de varios rostros conocidos de la franquicia.

Entre ellos aparecen Hugh Jackman, Chris Evans, Hayley Atwell y Robert Downey Jr., mientras que en las imágenes exhibidas durante la convención también pudieron verse Chris Hemsworth y Pedro Pascal.

Del regreso de Star Wars a nuevas secuelas de Pixar: Disney pone sus fichas a sus franquicias conocidas en la D23. Imagen referencial.

La presentación además confirmó la participación de personajes provenientes de X-Men y los Cuatro Fantásticos dentro de la nueva película.

Marvel también comenzó a perfilar su próxima etapa de los mutantes. Una nueva cinta de X-Men llegará en mayo de 2028, con un reparto que incluye a Kit Connor, Christopher Abbott, Inde Navarrete y Maya Boyd.

Uno de los anuncios fue la incorporación de Adam Driver, quien interpretará a Nathaniel Milbury, Míster Siniestro.

Feige presentó además un adelanto de Visionquest, protagonizada por Paul Bettany y prevista para el 14 de octubre. La producción cerrará la línea argumental iniciada con WandaVision y continuada con Agatha.

Ryan Gosling protagonizará nueva Star Wars

Lucasfilm también aprovechó la D23 para adelantar sus próximos proyectos de Star Wars, justo antes de que la franquicia cumpla 50 años en 2027.

Una de sus principales apuestas será Star Wars: Starfighter, dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling, cuyo estreno quedó fijado para el 28 de mayo de 2027, prácticamente medio siglo después del debut de la película original de George Lucas.

Gosling interpretará a Kade Auberon, un personaje descrito durante la presentación como “un tipo del lado malo de la galaxia”. El reparto contará además con Amy Adams, Mia Goth y Matt Smith.

Durante la convención se exhibió el primer tráiler de la película y Gosling recordó su propia historia con Disney: antes de consolidar su carrera cinematográfica, fue parte de The Mickey Mouse Club.

Para televisión, Lucasfilm también mostró un nuevo avance de la segunda temporada de Ahsoka, presentada por Rosario Dawson junto a Hayden Christensen y Eman Esfandi.

Kingdom Hearts y otros proyectos

Otro de los anuncios celebrados durante la jornada fue el regreso de Kingdom Hearts. Disney y Square Enix mostraron imágenes de la cuarta entrega de la saga de videojuegos, que llegará en 2027, y confirmaron además el desarrollo de una serie basada en la franquicia, con participación de su creador, Tetsuya Nomura.

Mientras, Disney continúa trabajando en una nueva versión de Enredados, actualmente en rodaje en España. La cinta llegará a los cines el 31 de marzo de 2028 y contará con Kathryn Hahn como Madre Gothel.

También regresará Oswald, personaje creado antes que Mickey Mouse, mediante una miniserie de tres capítulos dirigida por Jon Favreau que se estrenará en Disney+ en febrero de 2027.

El catálogo anunciado en la D23 se completa con producciones como Hexed, Clay, La Era del Hielo: Boiling Point y nuevas entregas vinculadas a Camp Rock y Los Simpson, configurando parte de la programación con la que Disney buscará alimentar sus principales franquicias durante los próximos años.