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    A los 97 años fallece Mark Rydell, director nominado al Oscar por Los Años Dorados

    El realizador estadounidense, quien trabajó con grandes figuras de Hollywood como Henry Fonda, Katharine Hepburn, Steve McQueen y John Wayne, murió en una residencia para jubilados de la industria del entretenimiento en Los Ángeles.

    Por 
    Lya Rosen
    El director estadounidense Mark Rydell. Foto: Paramount Pictures © 1994.

    Mark Rydell, el director nominado al Oscar por el drama Los Años Dorados (On Golden Pond, 1981), y quien trabajó con grandes figuras de Hollywood como Henry Fonda, Katharine Hepburn, Steve McQueen y John Wayne, falleció a los 97 años.

    Su hija, la actriz Amy Rydell, confirmó este viernes a The Hollywood Reporter que su padre murió el jueves por causas naturales en una residencia para jubilados de la industria del entretenimiento, en el barrio de Woodland Hills, en Los Ángeles, California.

    Ella misma, durante esta jornada, se refirió a la muerte de su padre en redes sociales, asegurado que “es difícil expresar con palabras cuánto amaba a mi papá”. “Era realmente único. La persona más divertida y talentosa que he conocido”, escribió en Instagram, como consignó AP.

    Tras comenzar como actor y luego dedicarse a la dirección televisiva, Rydell inició su carrera como realizador de películas con La Zorra en 1968, continuando un año más tarde con la comedia protagonizada por Steve McQueen, Los Rateros (1969).

    En la década de los 70 sumó realizaciones como Los Cowboys (1972) -donde dirigió al mítico John Wayne-, Permiso para Amar hasta Medianoche (1973) y La Rosa (1979), cinta por la que Bette Midler fue nominada al Oscar como Mejor Actriz Principal.

    A estas, a inicios de la década de los 80, se añadió Los Años Dorados, el título que reunió en pantalla a Katharine Hepburn y Henry Fonda, además de la no menos famosa hija del septuagenario intérprete: Jane Fonda.

    El drama fue nominado a 10 premios Oscar, ganando Fonda y Hepburn los galardones para Mejor Actor y Actriz, respectivamente, mientras la película se alzó con la estatuilla para Mejor Guión adaptado. Rydell, en tanto, fue nominado a Mejor Director, pero perdió ante Warren Beatty por Reds.

    Henry Fonda y Katharine Hepburn en el drama Los Años Dorados. Foto: Archivo.

    El largometraje recaudó más de US$119 millones, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 1981, solo por detrás de Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, como apuntó AP.

    La última película que dirigió fue La Apuesta Final, estrenada en 2006, un thriller con un reparto coral sobre la adicción al juego.

    De la música a la cinematografía

    Mortimer Harold Rydell nació el 23 de marzo de 1929 en la ciudad de Nueva York y estudió con el pianista de jazz Teddy Wilson en la Escuela Juilliard de Música.

    Durante su servicio militar, pasó dos años en Japón desarrollando programas de entretenimiento para el personal militar y de vuelta en la vida civil se licenció en Literatura Inglesa y Filosofía en la Universidad de Nueva York.

    Más tarde ingresó al Neighborhood Playhouse School of the Theater y al Actors Studio de Nueva York para formarse como actor.

    En su posterior papel como realizador, como resaltó The New York Times, era conocido como un “director de actores”, que facilitaba las interpretaciones en lugar de imponer una visión grandilocuente.

    A diferencia de sus contemporáneos Robert Altman, Martin Scorsese y Stanley Kubrick, Rydell no era un autor en el sentido estricto de la palabra, y las cintas que eligió dirigir eran muy diferentes en temática y tono, abarcando en más de cuatro décadas de carrera comedia, drama, suspenso y hasta western.

    En el plano personal, se casó y se divorció dos veces, y, junto con su hija Amy, lo sobreviven dos hijos, el también actor Christopher y editor y cineasta Alexander, editor y cineasta; además de tres nietos, dos bisnietos y una hermana, Judy Wagner.

    Como recordó The New York Times, cuando se le preguntó durante una entrevista con el Sindicato de Directores si tenía algún consejo para los jóvenes realizadores, sugirió que aprendieran sobre actuación.

    “Aprendan lo difícil que es estar frente a una cámara y vivir en soledad pública”, dijo Rydell, añadiendo: “Aprendan a hacerlo y a respetarlo”.

    Más sobre:Mark RydellDirectorEstados UnidosMuerteLos Años DoradosKatharine HepburnHenry FondaActorCulto

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