Una persona fallecida deja choque de Biotrén con vehículo que ingresó a la vía férrea en Chiguayante

Una persona fallecida dejó la noche de este viernes el choque de una máquina del Biotrén y un vehículo menor que ingresó a las vías en la comuna de Chiguayante, en la Región del Biobío.

El hecho ocurrió pasadas las 22 horas, cuando por causas que serán materia de investigación, el vehículo menor ingresó a la vía férrea, en el cruce Esperanza, ubicado en la intersección de las calles Esperanza y O’Higgins Poniente.

De acuerdo con registros del hecho, el impacto fue recibido por el costado del copiloto del auto, quien perdió la vida, mientras que la conductora del móvil resultó atrapada.

El capitán Felipe Mardones, oficial de ronda de la Prefectura Concepción, señaló que “conforme a información preliminar, mantenemos que un vehículo menor había ingresado en la línea férreas, siendo impactado por el Biotrén”.

“A raíz de lo anterior, lamentablemente, resultó el acompañante de este automóvil fallecido”, agregó.

Asimismo, se señaló que tanto la conductora como el maquinista del tren, fueron trasladados hasta el Hospital Regional de Concepción para atender sus lesiones, como también para someterlos al respectivo examen de alcoholemia.

“Ambos conductores se encuentran detenidos en espera del resultado de las lesiones”, precisó Mardones, quien agregó que se esperan las instrucciones del Ministerio Público.