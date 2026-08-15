Al menos dos muertos en Indonesia tras el terremoto de magnitud 7,7 en la isla de Flores

Los efectos del terremoto en la Isla Flores, Indonesia. Foto: @weatherchannel en X.

Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes la isla de Flores, en el suroeste de Indonesia, dejando al menos dos muertos y dos heridos, según informaron las autoridades locales del país asiático.

El sismo se produjo a las 04:58 horas locales (17:58 horas de Chile) con su epicentro localizado frente a la costa norte de la isla y a una profundidad de tan solo 15 kilómetros, según indicó la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) de Indonesia.

Solo unas horas después de dicho movimiento se confirmó el fallecimiento de dos personas. La primera de ellas “murió tras ser golpeada por escombros de un edificio”, como informó la delegación de Búsqueda y Rescate local, según consignó la agencia de noticias indonesia ANTARA.

“Hasta el momento, se han reportado dos víctimas mortales” , un hombre y una mujer, declaró el portavoz de la agencia, Berton Suar Pelita Panjaitan, quien agregó que las autoridades aún estaban determinando el alcance total de los daños.

El vocero añadió que los fallecidos fueron hallados en la sala de espera del puerto de Lorens Say, en el distrito de Sikka, al este de la isla, aunque aclaró que todavía no habían sido identificadas.

Asimismo, dio a conocer que otros dos heridos fueron trasladados a un hospital cercano para recibir tratamiento intensivo.

“Una vez confirmados los datos, anunciaremos oficialmente el número final de víctimas y la magnitud de los daños en los edificios causados ​​por el terremoto” , apuntó.

Tras el temblor, las autoridades emitieron una alerta preventiva de tsunami para las zonas costeras colindantes, la cual fue retirada poco después tras evaluar la evolución de la masa de agua.

“Se declaró finalizada la alerta temprana de tsunami provocada por el terremoto”, confirmó en ese momento el organismo meteorológico indonesio a través de un comunicado oficial.

Después del terremoto además se registraron réplicas de entre 5,6 y 6,1 de magnitud en la misma región.

Los equipos de rescate continúan evaluando los daños y las víctimas en las zonas afectadas de la isla de Flores y se esperan más detalles a medida que continúen las operaciones de emergencia.