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    Venezuela anuncia la excarcelación de más de 130 personas detenidas por motivos políticos

    El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática venezolano informó que "las referidas medidas fueron acordadas por los tribunales de la República, a petición del Ministerio Público".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Vigilia por la excarcelación de los presos políticos en Venezuela. Foto: Pedro Rances Mattey/dpa - Archivo.

    Las autoridades de Venezuela anunciaron este viernes que serán puestas en libertad más de 130 personas detenidas por motivos políticos en el marco de su ley de amnistía, aprobada en febrero y que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999.

    El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática informó de que se han otorgado “medidas alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas que se encontraban bajo régimen de detención, por su presunta o comprobada participación en la comisión de delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano”.

    “Las referidas medidas fueron acordadas por los tribunales de la República, a petición del Ministerio Público, luego de que este Programa solicitara a los órganos del Sistema de Justicia Penal evaluar la situación jurídica de personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República”, señaló un comunicado difundido en redes sociales.

    La ONG Foro Penal, que hace seguimiento del estado de los presos en Venezuela, había anunciado poco antes que las autoridades del país excarcelaron a 17 personas, incluida la “presa política Emirlendris Benítez”, quien permanecía en prisión desde 2018.

    Amnistía Internacional denunció en 2023 que en su caso bastó con compartir un trayecto en automóvil con terceras personas supuestamente involucradas en actos de violencia para ser detenida y torturada.

    Benítez perdió el hijo que esperaba y necesita de una silla de ruedas para moverse, apuntó la ONG en un informe en el que documentaba detenciones arbitrarias en Venezuela.

    Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) manifestaron su “inmensa alegría” por la liberación de Benítez, “detenida injustamente”, en un comunicado difundido en X, donde entregaron su “más profunda solidaridad con toda su familia”.

    Esta organismo denunció que en durante los ocho años en prisión la joven “sufrió múltiples torturas que le dejaron graves secuelas de salud”, por lo que exigió una “reparación integral para todas las víctimas” y en particular para las mujeres, quienes ha sido sometidas a “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

    “La lucha no termina aquí. Recordamos que aún quedan cientos de presos políticos privados de su libertad”, agregó.

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a finales de enero una ley de amnistía para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país.

    En ese momento además informó el cierre de las instalaciones del Helicoide, centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y señalado por la oposición venezolana como un centro de torturas para disidentes políticos.

    Más sobre:VenezuelaPresos políticosExcarcelaciónPrograma para la Paz y la Convivencia DemocráticaForo PenalCLIPPVEMundo

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