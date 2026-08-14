Presidente de Colombia anuncia un “plan especial” para Chocó, epicentro del terremoto de 7,4

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella en Quibdó, capital del Chocó. Foto: @FuerzasMilCol en X

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes un “plan especial” para el Chocó, epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que deja ya 287 muertos y el departamento más pobre del país.

“Vamos a hacer un plan especial para el Chocó. Vamos a salir adelante juntos como sociedad, como país, bajo una misma bandera que no admite diferencias ideológicas y políticas cuando de la solidaridad se trata”, declaró desde la capital del departamento, Quibdó.

La iniciativa, de la cual no dio muchos detalles, incluye el nombramiento de un “gerente especial para que sea el articulador de las necesidades del departamento que dependan del gobierno nacional” .

El mandatario informó que el objetivo del plan es “traerle de una buena vez a este departamento desarrollo progreso y futuro” y apeló a los distintos alcaldes de la región, a quienes aseguró que su Ejecutivo va a “saldar la deuda histórica” con el Chocó.

“En medio de esta tragedia tan grande, tenemos una oportunidad histórica de saldar la deuda que por tantos años ha tenido el Estado colombiano con este departamento que ha sido abandonado (...) Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por saldar esa deuda histórica con un departamento que se merece un mejor futuro”, subrayó.

Estuvimos nuevamente en Quibdó, al lado de las autoridades locales y, sobre todo, de cada familia chocoana afectada por esta tragedia.



El Estado colombiano no va a abandonar al Chocó a su suerte. Esta emergencia también nos impone una oportunidad histórica y un compromiso… pic.twitter.com/XB5z0xLU7E — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 14, 2026

De la Espriella afirmó además que va a visitar la zona de manera recurrente, “en medio de horas tan aciagas y complejas”. “El Chocó no está solo, el Chocó tiene presidente con ‘el tigre’ (...) cuando Colombia se une en torno a un mismo propósito, entre todos podremos reconstruir la patria”, manifestó.

El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cifra en 287 las víctimas mortales y en 3.975 los heridos a causa del sismo, mientras que aún hay 378 desaparecidos.

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, indicó en declaraciones a Caracol Radio que el organismo identificó los cuerpos de 260 personas, de los cuales 222 se encuentran ya en manos de sus familiares.