Consecuencias del cierre de Ormuz y el fenómeno de El Niño: Buque paga 4 millones de dólares para saltarse la fila en el Canal de Panamá

Este miércoles por la mañana había 110 barcos a la espera de cruzar la vía interoceánica de 82 kilómetros.

Los buques mercantes que transitan por el canal de Panamá se enfrentan a un aumento de los costos debido a las interrupciones provocadas por el cierre del estrecho de Ormuz derivado de la guerra entre Estados Unidos e Irán y al descenso del nivel del agua, vinculado al intenso fenómeno meteorológico de El Niño de este año.

Como muestra de la fragilidad del comercio mundial, un buque portacontenedores pagó, según se informa, unos 4 millones de dólares para saltarse la cola de embarcaciones que esperaban para pasar por ese punto estratégico marítimo, informa el diario británico The Guardian.

El administrador del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, explicó a periodistas el caso de un cliente que recientemente pagó esa cantidad, una cifra récord en las subastas de tres a cinco cupos por día que se someten al mercado para quienes no cuenten con una reservación. Según el administrador, la subasta es una figura permitida y acordada con los usuarios para atender sus necesidades.

“Un barco tenía una necesidad de llegar a su puerto de destino. De no llegar a su puerto de destino, la penalización iba a ser 10 veces más grande o 15 veces más grande, y resulta que era más barato pagar aquí que sufrir la pérdida del ingreso del otro lado”, detalló.

En el segundo trimestre de este año, por la vía llegó a pasar hasta 41 barcos diarios, cuando la media son 36 o 37.

Este buque, explicó el administrador, no tenía reservación y pasó por subasta, algo que ya ha ocurrido en tres casos. Uno de ellos era una nave que llevaba combustible a Europa y que posteriormente fue redirigida a Singapur, relató, según consigna CNN.

El administrador dijo que la situación no es “un capricho del Canal”, sino “una puja y repuja, hasta que el último dijo ‘hasta aquí’”. “No tenían cupos, no tenían reservas y los espacios que estaban abiertos para subasta se abren para que ellos compitan. Al hacer eso, son ellos los que deciden hasta qué precio llegar”, expuso.

Este miércoles por la mañana había 110 barcos a la espera de cruzar la vía interoceánica de 82 kilómetros: 78 con una reserva establecida y 32 sin ella.

No todos los buques sin reserva apelan a la subasta, que es un sistema que utiliza “espacios horarios específicos ya incorporados en el calendario del Canal para este fin y no afecta a los buques con reservas confirmadas ni altera el orden de tránsito establecido”, según explicó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

En un comentario solicitado por EFE, la administración de la vía afirmó este miércoles que las subastas “han registrado un incremento en los costos de mercado debido a los cambios en la oferta y la demanda del comercio mundial”, un comportamiento que tiene ya meses.

Los barcos esperan actualmente unos 10 días para poder transitar por la ruta comercial que une los océanos Pacífico y Atlántico, lo que representa el mayor retraso desde mayo, según Argus Media. Esta ruta es la preferida por las navieras, ya que suele reducir los costos y los tiempos de tránsito, especialmente para las grandes empresas minoristas y energéticas que comercian entre Asia y Estados Unidos.

Los armadores están dispuestos a pagar precios significativamente más altos en las subastas para evitar filas. Agustin Herrera

Si bien las navieras suelen pagar una tarifa fija para reservar un espacio para transitar por el canal, la entidad estatal autónoma, que administra la vía fluvial, también realiza subastas diarias que permiten a los armadores presentar ofertas para evitar la lista de espera. Las ofertas iniciales rondan los 15.000 dólares para los buques de carga más pequeños y los 55.000 dólares para los buques más grandes, pero estos precios pueden dispararse en momentos de gran congestión o alta demanda.

De hecho, señala CNN, la necesidad de los usuarios de superar el bloqueo en el estrecho de Ormuz ha hecho que se dispare el precio de las reservaciones obtenidas por subastas. Según el administrador, ahora han subido a un promedio de entre 400.000 y 425.000 dólares.

El administrador, sin embargo, aseguró que son “casos extremos” los barcos que han llegado a pagar cantidades elevadas. “Buques que hayan pagado una cantidad por encima de millones de balboas para transitar el Canal no representan ni siquiera el 5% de los buques que aspiraran a transitar”, aseguró.

Según Bloomberg, el comprador del espacio de tránsito de 4 millones de dólares fue el Seaspan Benefactor, un buque con capacidad para 10.100 TEU (unidades equivalentes a la capacidad de un contenedor metálico de 20 pies de largo). Al parecer, el pago fue más del doble de la oferta promedio realizada durante los siete días anteriores, según un documento al que tuvo acceso la agencia.

El Canal de Panamá en una imagen de archivo. CANAL DE PANAMA

“Era un barco que llevaba combustible a Europa, y lo redirigieron a Singapur, y necesitaba llegar allí porque Singapur se está quedando sin combustible”, señaló Ricaurte Vásquez, administrador del canal, citado por el diario Los Angeles Times.

EFE agrega que dos buques tanqueros Aframax pagaron tres millones cada uno, unos casos aislados que reflejaban condiciones temporales por un aumento de demanda, como se explicó entonces.

“En muchos casos, el valor del tiempo, particularmente para las cargas energéticas sujetas a ventanas de entrega contractuales, puede superar ampliamente el precio de la subasta”, sostuvo este miércoles el Canal al sostener que los valores de subasta están determinados por múltiples factores, incluidos la urgencia y las prioridades comerciales de cada cliente, y elementos como las tarifas de flete y los precios del combustible.

La crisis en Medio Oriente ha impactado de manera positiva los números del Canal. En el segundo trimestre de este año, por la vía llegó a pasar hasta 41 barcos diarios, cuando la media son 36 o 37. De hecho, los tránsitos crecieron un 5,2% y los ingresos un 17% en los nueve primeros meses del actual año fiscal (octubre 2025 -junio 2026), impulsados por los segmentos de portacontenedores y gas licuado de petróleo (GLP), según los datos oficiales.

Los armadores están dispuestos a pagar precios significativamente más altos en las subastas para evitar filas, ya que cada vez más buques se mantienen alejados del Golfo y del Mar Rojo debido a que los combates en Medio Oriente han cerrado de hecho el estrecho de Ormuz y el Bab el-Mandeb, el estrecho paso marítimo entre la península arábiga y el Cuerno de África, destaca The Guardian.

Temor a restricciones

Según el Financial Times, los precios para viajar por las rutas marítimas más transitadas del Canal de Panamá han alcanzado máximos históricos, en un momento en que los niveles de agua están descendiendo debido al rápido desarrollo del fenómeno meteorológico de El Niño.

A principios de este mes, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció que impondría límites a la altura mínima de navegación de los buques, conocida como calado, a finales de agosto y principios de septiembre, con el fin de mantener la fluidez del tráfico.

La autoridad también redujo el calado máximo autorizado en julio, una medida que obliga a los buques que transitan por sus esclusas Neopanamax —el tramo más ancho y profundo del canal— a transportar cargas más ligeras.

Algunos armadores temen que la ACP imponga restricciones al número de buques que pueden transitar por la vía fluvial.

La decisión se basó en los niveles de agua y las condiciones previstas para el lago Gatún, un embalse artificial que alimenta el canal, según informó la ACP, añadiendo que está “preparada para implementar medidas preventivas” durante El Niño, basándose en las lecciones aprendidas durante el fenómeno de 2023-2024 y en el seguimiento de las condiciones meteorológicas.

Algunos armadores temen que la ACP imponga restricciones al número de buques que pueden transitar por la vía fluvial, como ocurrió en 2023 cuando una prolongada sequía en el país centroamericano provocó un gran atasco.

Esto se produce después de que la ACP registrara un aumento del 5 % en el número de tránsitos entre octubre y junio, lo que representa un promedio de 35 diarios. Durante este período, se transportó un mayor tonelaje a través del canal, impulsado principalmente por los buques portacontenedores y los buques de transporte de gas licuado de petróleo, según informó la ACP.