Apenas días después del fallecimiento de su padre: Lionel Messi sorprende y reaparece en partido del Inter Miami

Lionel Messi volvió a Inter Miami. La eliminación del cuadro de Florida en la Leagues Cup estuvo marcada por el regreso de la Pulga a las canchas, apenas días después del fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

El delantero argentino fue parte del encuentro en que su equipo perdió por 3-2 frente a León y quedó fuera de la competencia. El 29 de agosto, el Inter Miami recibirá por la MLS al Montreal de Alexis Sánchez.

Después del partido, Casemiro se refirió a la decisión de Messi de volver a jugar. “Es un ejemplo, porque al final seguro que está pasando una etapa muy mala, pero tiene un compromiso no solo con los jugadores, pero con el club, que fue increíble. Nunca había visto eso en mi vida. Lo único que tenemos que hacer es dar las gracias por estar aquí...”, señaló.

El brasileño, reciente incorporación de Inter Miami, insistió en el respaldo del plantel al capitán argentino. “Sabemos que es un jugador importantísimo para nosotros, pero el compromiso que él tiene con nosotros y el compromiso que él tiene con el club es algo para aplaudirlo”, agregó.

Messi en el Inter Miami. Foto: @fifaworldcup_pt.

Messi pone en duda su continuidad

Horas antes del encuentro, Messi publicó una carta en la que se despidió de su padre. “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, escribió.

El ariete también contó que el deterioro de la salud de su padre coincidió con los días previos al Mundial 2026. “Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar”, relató.

El argentino explicó que durante el torneo esperaba recibir noticias de su padre. “Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido”, indicó.

En la publicación, Messi dejó abierta la posibilidad de poner término a su carrera. “Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, expresó.

También recordó el papel que Jorge Messi tuvo durante toda su trayectoria. “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías”, escribió.

Entre las personas que le enviaron mensajes públicos tras la muerte de su padre estuvo Cristiano Ronaldo. “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió el portugués.