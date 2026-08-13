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    Quién es Agustín García Basso, el nuevo refuerzo de la UC

    El jugador argentino se une al elenco dirigido por Daniel Garnero para fortalecer la zaga de los cruzados.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @agugbasso/ Instagram.

    Universidad Católica tiene novedades para sus hinchas. Este miércoles la UC cerró la incorporación del defensor argentino Agustín García Basso para reforzar la zona posterior del elenco a cargo de Daniel Garnero.

    El defensor llega con un contrato por seis meses, por lo que su vínculo con los precordilleranos se extenderá hasta diciembre de 2026.

    El defensor llega proveniente de Racing Club de Argentina, club al que se sumó en 2024 transformándose desde entonces en uno de los futbolistas destacados en la zona defensiva.

    Tras su llegada sorprendió por su juego con la pelota con los pies, lo que se pudo ver con algunas asistencias en sus primeros partidos.

    El jugador de 34 años se formó en las series inferiores de Boca Juniors e hizo su debut en el profesionalismo como lateral izquierdo. Tras aquello, y para darle mayor continuidad, fue enviado al ascenso transandino.

    En dicha categoría defendió a Douglas Haig, Sportivo Belgrano, Santamarina, Agropecuario, Estudiantes de Caseros y Quilmes.

    Este último paso por el club cervecero lo llevó al Deportivo Cuenca de Ecuador donde mostró un gran nivel, llamando la atención de Independiente del Valle, equipo con el cual logró meterse dentro del once ideal de la temporada 2023, levantando dos títulos.

    Al año siguiente, fue presentado como refuerzo de Racing Club bajo el alero de Gustavo Costas, donde se consolidó como uno de los pilares de la zona defensiva, integrando el plantel que se quedó con el título de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025.

    La salida de la Academia

    Con el paso de las temporadas, García Basso fue perdiendo protagonismo dentro de Racing Club, lo que lo llevó a ser parte de los prescindibles del elenco argentino.

    Hace algunos días había puesto fin a su vínculo que lo unía con los albicelestes hasta 2027 con la intensión de encontrar un nuevo aire.

    Si bien del otro lado de la cordillera se llegó a hablar que llegaba a Independiente de Avellaneda, lo cierto es que las negociaciones lo trajeron a Chile para defender a la UC.

    “Están cruzando los papeles. En teoría estaría viajando por la noche a Chile. Contento de una nueva posibilidad en mi carrera. Se hablaron muchas cosas y uno tiene que mantenerse al margen. Es lo mejor para mi carrera, hay que aprovechar y sumar”, señaló este miércoles en diálogo con Dsports Radio.

    Allí también valoró la experiencia en Racing. “Todo es aprendizaje y agradecimiento a Dios porque sucedió. Son dos años y medio que he disfrutado muchísimo”, manifestó.

    “Se terminó de definir la salida de común acuerdo dejando una deuda muy grande. Gracias a Dios apareció Católica en mi vida”, reveló el jugador. Además, negó que se haya provocado un conflicto en medio de la rescisión. “Se dio con una linda charla con cada uno con quién tenía que hablar”.

    También aprovechó la ocasión para referirse a la información que lo situaba en Independiente y las críticas que recibió por ello. “Al futbolista se lo juzga mucho. Mucha gente comete errores y ve sus errores en los otros, se enoja, insulta y apunta con el dedo. El perdón se acepta, pero uno recibe una catarata de insultos que el jugador sabe que es parte de eso. Errores cometemos todos”, comentó.

    “(Independiente) sabía que estaba en condición de libre, pero no me puse a pensar seriamente en eso. Retumba por el hecho de que son clásicos. Tomé la decisión de jugar en Católica y va a ser lo mejor para mi carrera, mi salud y mi entorno. El llamado estuvo, pero no me puse a pensar detenidamente en eso”, precisó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolUniversidad CatólicaLa UCAgustín García Basso

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