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    Cuántos milímetros de lluvia caerán en Santiago durante los próximos cinco días

    ¿Cuánta lluvia caerá en Santiago durante los próximos días? El pronóstico anticipa el retorno de la precipitaciones desde este jueves hasta el domingo en la Región Metropolitana.

     
    Cuántos milímetros de lluvia caerán en Santiago durante los próximos cinco días

    Mucha expectativa ha generado el anuncio del retorno de la lluvia en Santiago. Y es que los pronósticos anticipan que habrá lluvia durante, al menos, los próximos cuatro días en toda la Región Metropolitana.

    Eso sí, no se tratará de un episodio intenso y prolongado. Sino de chubascos en su mayoría aislados, que pueden aparecer espontáneamente. Es decir, en comparación al último temporal, no será lluvia “de corrido”.

    Pero, ¿cuántos milímetros de agua caída se esperan? Esto es lo que han informado los meteorólogos, hasta ahora.

    Cuántos milímetros de lluvia caerán en Santiago durante los próximos cinco días

    Cuántos milímetros de lluvia se esperan en Santiago

    Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la lluvia comenzará durante la noche de este jueves 13, y se extenderá hasta el domingo 16. Según el sector, podría perdurar hasta la madrugada o mañana de esa jornada.

    De todas las jornadas, el día en que se registraría lluvia un poco más intensa, sería el sábado 15.

    Además, en estos cuatro días de precipitaciones, se podrían acumular unos 20 milímetros, según explicó el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda. El experto anticipó que se tratará de una “lluvia tranquila, salvo por la probabilidad de tormentas eléctricas”.

    Por otra parte, el meteorólogo de Meteored, Javier Hernández, anticipa que podrían caer más de 25 mm. El modelo ECMWF que utiliza la plataforma suma un pronóstico total de 26.3 mm desde el jueves hasta la madrugada del domingo.

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