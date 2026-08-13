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    Gobierno de Venezuela y oposición acuerdan reformar el sistema judicial y recuperar activos en Inglaterra

    La transformación al Poder Judicial busca renovar el comité de postulaciones judiciales, la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y conformar un consejo que revise la idoneidad de sus postulantes.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    Participantes de las conversaciones entre la Asamblea Nacional de Venezuela y el Parlamento opositor paralelo constituido en 2015/DINORAH FIGUERA EN X DINORAH FIGUERA EN X

    El gobierno de Venezuela, encabezado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y el Parlamento opositor paralelo constituido en 2015 acordaron este miércoles iniciar un proceso en favor de la “transformación” del sistema judicial del país, así como promover la recuperación de “activos de reserva internacional” depositados en el Banco de Inglaterra.

    El compromiso se fijó finalizar su primer ciclo de trabajo enmarcado en el proceso de diálogo político, tras el anuncio, a mediados del pasado mes de julio, de una hoja de ruta conjunta para reconstruir el país después del doble terremoto que ha dejado más de 6.300 víctimas mortales.

    En materia judicial, las partes en diálogo acordaron, en virtud de un documento difundido en redes por la Asamblea Nacional venezolana, iniciar un proceso que contribuya a la “transformación del sistema de Justicia” del país.

    Para ello, apostaron por “renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales”, activar un “nuevo proceso de postulación” para la renovación y designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados al TSJ para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación.

    Asimismo, acodaron concentrar esfuerzos para “promover la recuperación de los activos de reserva internacional” del país, depositados en el Banco de Inglaterra, “estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos, para garantizar el bienestar de todos los afectados”.

    Este punto con el cual se busca “continuar dando respuesta a las víctimas” de los fuertes terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio se suma al acuerdo al que también han arribado las partes negociadoras de “trabajar en el fortalecimiento de programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros”.

    Para este primer ciclo se instalaron dos mesas técnicas: una para la atención de la emergencia por el doble terremoto y otra en pro del fortalecimiento de la democracia, Poder Judicial y Poder Electoral. En el mismo han sido llevadas a cabo cinco sesiones de trabajo con las mesas y cinco plenarias entre ambas delegaciones.

    Cabe recordar que la delegación del Ejecutivo central está liderada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mientras que la de la Asamblea Nacional de 2015, lo está por Dinorah Figuera, quien reemplazó a Juan Guaidó en la presidencia del Parlamento opositor.

    Con relación al cronograma de ejecución de los acuerdos, Rodríguez y Figuera han firmado que comenzará este mes de agosto “con los anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso”.

    Frente a esto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró este “primer paso” en el proceso de diálogo y manifestó confiar en que el mismo “contribuya a construir un camino para la mejor convivencia democrática” entre los distintos sectores políticos.

    La inquilina de Miraflores llamó a que “todas las fuerzas políticas se sumen a este diálogo, poniendo siempre por delante el bienestar, la paz, la estabilidad y el desarrollo de Venezuela”.

    Más sobre:VenezuelaDelcy RodríguezSistema judicialInglaterraactivos

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