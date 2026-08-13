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    Exsubsecretario Ramos (FA) cuestiona reforma constitucional en seguridad del gobierno de Kast: “Es un camino equivocado”

    La exautoridad planteó que llevar la discusión sobre seguridad a la Carta Fundamental es “políticamente riesgoso” y advirtió que podría abrir la puerta a sucesivas modificaciones. También descartó que sea necesario establecer un nuevo estado de excepción.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El exsubsecretario del Interior Víctor Ramos (Frente Amplio) abordó este miércoles la intención del gobierno del Presidente José Antonio Kast de impulsar modificaciones a la Constitución para enfrentar la crisis de seguridad y el avance del crimen organizado.

    Las declaraciones de la exautoridad del gobierno de Gabriel Boric se dieron en un nuevo capítulo del podcast Cómo te lo explico, conducido por las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, donde se abordaron las implicancias de la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT).

    Ramos cuestionó que una reforma de esa magnitud no haya estado precedida por un diálogo entre los distintos sectores políticos.

    “En seguridad la ciudadanía tiene una expectativa extremadamente alta de mayor protección, creo que el diálogo y los acuerdos transversales son fundamentales y extraño que no se haya abierto un espacio de conversación previo para reformar la Constitución, que no es como que estás cambiando la puerta de la casa o la ventana”, afirmó.

    Si bien consideró “legítimo” que el Ejecutivo busque impulsar cambios, advirtió sobre las consecuencias de llevar la discusión constitucional al debate político contingente.

    “La preocupación que tengo es que se está tratando a la Constitución como una coyuntura política y ese es un problema, porque abres esa puerta y no sabes dónde terminas y venimos de dos procesos constitucionales fallidos”, sostuvo.

    El exsubsecretario también cuestionó que sectores que durante el gobierno anterior se opusieron a modificaciones constitucionales ahora impulsen cambios a la Carta Fundamental, a cinco meses de iniciada la administración de Kast.

    Me parece que políticamente es riesgoso, porque vas a llevar a la Constitución a un debate coyuntural”, afirmó.

    En esa línea, Ramos sostuvo que “si tú quieres llevar la seguridad a la coyuntura política para crear disputas políticas y además reformar la Constitución, es un camino equivocado”.

    No creo que sirva para los efectos que la ciudadanía está esperando (...) si esta es una cosa muy simple, usted no toca la Carta Fundamental a cada rato, independiente de quién gobierne”, agregó.

    Víctor Ramos, el exsubsecretario del Interior del gobierno de Gabriel Boric.

    A juicio de la exautoridad, avanzar por esa vía también podría sentar un precedente para que futuras administraciones promuevan modificaciones constitucionales frente a sus propias prioridades políticas, algo que, sostuvo, no contribuye a la estabilidad del país.

    Respecto de la propuesta de establecer un nuevo estado de excepción constitucional, Ramos señaló que “no creo que sea necesario” y reiteró los reparos planteados desde la oposición respecto de la preparación de efectivos de las Fuerzas Armadas para asumir nuevas tareas de seguridad.

    “Creo que no es un buen uso de la discusión constitucional, es legítimo, válido, sin duda, pero los cambios constitucionales no son cualquier cosa”, concluyó.

    Más sobre:SeguridadVíctor Ramos

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