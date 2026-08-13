Eurovisión cambia sus normas y no permitirá organizar el festival en países con una “situación geopolítica sensible”

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) actualizó las reglas del Festival de Eurovisión de cara a 2027, eliminando la garantía de que el país ganador organice automáticamente la siguiente edición por motivos de seguridad.

La nueva normativa regula por primera vez un marco explícito para impedir que el vencedor sea la sede si existen circunstancias que comprometan la seguridad, según informan Eurovision Spain y BBC.

Conforme al nuevo reglamento, si un conflicto armado o una “situación geopolítica sensible” afecta a la estabilidad del país ganador o su región, su televisión quedará inhabilitada para la organización. En estos casos, la UER podrá solicitar una evaluación de seguridad independiente para decidir si existen garantías suficientes para celebrar el concurso.

Esta medida se aplicará sin que el resultado obtenido por el país ganador se vea alterado. La decisión de inhabilitar a una sede podrá tomarse incluso antes de la Gran Final o inmediatamente después de conocerse al vencedor, afectando únicamente a la organización y no a la participación del país.

Otro cambio fundamental radica en la gestión de las sedes alternativas, que a partir de 2027 asumirán todos los derechos y responsabilidades por derecho propio. A diferencia del modelo de 2023, la cadena anfitriona ya no tendrá que organizar el festival en nombre de la televisión ganadora, sino que actuará como televisión organizadora oficial.

Asimismo, la organización del festival decidió que la edad mínima para competir en Eurovisión suba de los 16 a los 18 años. Este criterio se fijará con respecto a la fecha del primer ensayo y no al día de la gran final del certamen.