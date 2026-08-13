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    Aumentan a 265 los muertos por el terremoto de magnitud 7,4 en el noroeste de Colombia

    El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, aseguró que están siendo desplegadas “todas las capacidades”, luego de informar que el organismo que encabeza solo aceptará apoyo para la búsqueda y rescate por parte de Israel, EE.UU., El Salvador y Ecuador.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Rescate de víctimas tras terremoto en Colombia. Foto: Europa Press/Santiago Álvarez/colprensa/dpa Santiago Álvarez/colprensa/dpa

    El número de víctimas por el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter, que efectó al noroeste de Colombia el lunes, aumentó a 265 muertos y cerca de 3.500 heridos, según confirmaron este miércoles las autoridades colombianas.

    “Tenemos 25.872 familias afectadas, 53.816 personas, lamentablemente 265 fallecidos, 3.494 heridos. Y el número de desaparecidos ha subido de manera alarmante a 496”, informó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en rueda de prensa.

    Por su parte, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, quien tomó posesión de su cargo este mismo miércoles, aseguró que están siendo desplegadas “todas las capacidades” de que disponen para la gestión del riesgo, la fase de atención y para “ir progresivamente pasando a la fase de respuesta”.

    Poco antes de formular dichas declaraciones en un video en redes sociales, Tamayo indicó desde el Palacio de San Carlos de Bogotá que el organismo “solo” aceptará el apoyo para la búsqueda y rescate de personas afectadas por parte de cuatro países: Israel, Estados Unidos, El Salvador y Ecuador.

    Esto porque a su juicio dichas naciones “cumplen todos los requisitos internacionales” para este tipo de operaciones.

    No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula, afirmó que no han rechazado la ayuda que se les ha ofrecido desde otros lugares.

    “No hemos excluido absolutamente a ningún país, en términos de los ofrecimientos que nos han hecho. Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica o política”, señaló.

    Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció poco después en un comunicado el “envío de una delegación de ayuda a Colombia” para hacer frente a los efectos del sismo, una orden dada “tras” la petición de De la Espriella.

    Washington, a su vez, confirmó hoy que había movilizado equipos de búsqueda y rescate de Virginia y California tras recibir también una solicitud del Ejecutivo colombiano.

    En contraposición, la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, un grupo mexicano con amplia experiencia en la respuesta a desastres naturales, declaró este miércoles que las autoridades colombianas “no permitirán la entrada de grupos de rescate externos” porque el trabajo está siendo realizado por rescatistas nacionales".

    En cuanto a las víctimas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses colombiano indicó que ha recibido un total de 202 cuerpos y ha logrado identificar a 122 de ellos, cinco de los cuales son menores de edad.

    Se trata de un balance preliminar mientras los equipos de rescate continúan las operaciones para localizar a posibles fallecidos entre los escombros en las zonas afectadas por el terremoto, entre las que destacan las ciudades de Cali, Pereira, Quibdó y Manizales.

    La limitación de ayuda internacional

    Ante las limitaciones impuestas por el gobierno de De la Espriella para la llegada de ayuda internacional, la politóloga colombiana Sandra Borda aseguró que su administración mostraba “una profunda desconfianza hacia algunos sectores de la comunidad internacional”, lo cual consideraba “difícil de comprender”.

    De acuerdo a CNN, Borda añadió que no había “ninguna claridad sobre el procedimiento que debía seguirse” con respecto a la llegada de los rescatistas, y añadió: “Creo que esto nos ocurrió en un momento muy difícil. Es una situación verdaderamente lamentable”.

    La experta en Ciencia Política también afirmó que la posterior aceptación de la llegada de expertos socavaba el argumento de que no eran necesarios.

    “Desde el principio se tuvo la percepción de que los equipos de rescate serían suficientes, aunque nunca se hizo pública una evaluación técnica que confirmara que, en efecto, serían suficientes para hacer frente a todos los daños y la destrucción causados ​​por el terremoto”, dijo.

    Más sobre:ColombiaTerremotoVíctimasRescateDavid TamayoMundo

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