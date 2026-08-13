May Chomalí afirma que trabaja en aumentar presupuesto del Ministerio de Salud en un “4% o 5%” para 2027

La ministra de Salud, May Chomalí, afirmó este miércoles que el presupuesto de su cartera aumentará para el año 2027 -al igual que para los años 2028 y 2029- y, comprometió que no se suspenderán atenciones en los distintos hospitales durante este año en curso, que habitualmente evidencian la falta de recursos durante agosto o septiembre.

En entrevista con CNN Chile, la titular de Salud abordó los desafíos en la gestión de su cartera y se refirió a múltiples temas, como la incorporación de los distintos tipos de cáncer al GES, entre otros.

En esa línea, Chomalí afirmó que “mi primer desafío es que tenemos un 15% de la población chilena que está esperando por una atención, consulta, procedimiento, cirugía, pero eso es el resultado de una serie de desafíos”.

Asimismo, señaló que “tenemos un desafío en términos de acceso, pero eso significa un desafío en formación de profesionales y de formación de especialistas, desafíos en infraestructura y desafío de cómo se articulan y cómo funcionan las redes hospitalarias y de atención primaria”, definió Chomalí como parte de las tareas de su cartera.

Asimismo, descartó ser una secretaria de Estado “disidente”, y calificó que su gestión está centrada en “estar del lado correcto” como ministra de Salud, en relación a su oposición al proyecto “Escucha su corazón” para las mujeres que quieren abortar en alguna de las tres causales, y por su rechazo a la entrega de información de inmigrantes por parte de los centros de salud.

Con todo, la ministra Chomalí anunció que, para el próximo año, se espera un incremento en el presupuesto del Ministerio de Salud, estimado en alrededor de un 4% o 5% más respecto a los recursos disponibles para este período.

Aumento de presupuesto en Salud

Ad portas de que inicie la elaboración del Presupuesto Nacional para el año 2027, la ministra Chomalí anunció un incremento en los recursos de la cartera para los próximos tres años.

“Nosotros tenemos más presupuesto que el 2025″, dijo Chomalí, descartando que se hayan reducido los recursos para este año, pese al recorte ordenado por Hacienda.

Con todo, Chomalí anunció que “estamos proyectando un aumento del presupuesto (...) Alrededor de un 4% o un 5%, diría yo . Respecto del 2026″.

“Y para el 2028 también está con relación con el 2027 y para el 2029 lo mismo. O sea, todos los años estamos proponiendo un aumento del presupuesto”, agregó Chomalí.

En medio de su explicación por el aumento de recursos, la titular de Salud afirmó que se trabaja en “hacer más eficiente el gasto”, y que el aumento de dineros, no se refleje en el aumento de los desembolsos.

La intención, dijo Chomalí, es llegar “al final del gobierno con un presupuesto absolutamente alineado con el gasto”.

Asimismo, frente a declaraciones pasadas del ministro Quiroz, quien planteó que “a veces se puede hacer más con menos” recursos, Chomalí afirmó que “yo creo que es difícil pensar que nosotros podemos hacer más con menos”.

“Esto lo hemos conversado con el ministro Quiroz. Y lo que sí yo creo que podemos hacer es más con lo mismo”, estimó la titular de Salud.

En esa línea, Chomalí agregó que “vuelvo a insistir, lo que nosotros hemos visto en los años es que no hemos visto un aumento de la producción asociada al aumento de los recursos. Por lo tanto, uno puede decir que esos recursos no le han agregado valor a la población”.

Atención en hospitales

La ministra Chomalí también abordó la falta de recursos que presentan los distintos hospitales de la red pública en este período del año (agosto y septiembre) y comprometió la continuidad en las atenciones.

“El problema del financiamiento del sector salud es un problema estructural y que nos acompaña durante muchos años. Hasta hace algunos años los hospitales gastaban y gastaban y al final del año el Ministerio de Hacienda les entregaba la plata que faltaba, un suplemento”, explicó Chomalí.

En esa línea, afirmó que el Ministerio de Hacienda conoce este aspecto en la operación de los recintos de salud.

Ante la posible falta de recursos que perjudiquen la atención de la población, la ministra Chomalí comprometió que “pueden estar tranquilos de que no vamos a cerrar pabellones por falta de presupuesto, de que no se van a dejar de hacer consultas, de que no van a faltar medicamentos”.

Chomalí matizó que “pueden faltar medicamentos pero por problemas logísticos o que el proveedor no despachó, como pasa todos los días en todos los hospitales o que no hay una cama porque hay sobre demanda, pero no se van a cerrar pabellones por falta de atención, no se van a dejar de hacer las hospitalizaciones domiciliarias, entre otras cosas, que se ha mitificado que van a ocurrir por la reducción del presupuesto”.

Respecto a la denuncia de trabajadores del Hospital San Borja por problemas en la atención, la ministra Chomalí sostuvo que “nosotros miramos cada uno de los hospitales en torno a su producción, en términos de otros indicadores y efectivamente los hospitales han reducido su performance”.

“Queremos tratar de entender por qué. No puede ser falta de recursos porque todos los años han tenido más presupuesto y no podemos decir que ha aumentado la producción. Es más allá que la falta de recursos, es falta de gestión, de recursos, de liderazgos”, planteó al respecto.