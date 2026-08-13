SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ley Karin: gobierno defiende necesidad de nuevo reglamento en medio de visiones contrapuestas de la CUT y la CPC

    El ministro del Trabajo, Tomás Rau, afirmó que "lo que estamos viendo es que la implementación de la ley no está siendo de una forma correcta. Tenemos un exceso de demanda y estamos llegando tarde con las respuestas de la Dirección del Trabajo". Y apuntó que se está en "los últimos ajustes" del reglamento para enviarlo a Contraloría.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    El gobierno alista la publicación de un nuevo reglamento para la aplicación de la Ley Karin, que es una norma que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo.

    Uno de esas modificaciones que están en un borrador del reglamento al que tuvo acceso Pulso, tiene como objetivo poner mayores filtros en el inicio del proceso, cuando se reciben las denuncias, ya que eso está generando que ingresen denuncias que no caben dentro de esta normativa lo que provoca un retraso en las investigaciones.

    Actualmente se prohíbe expresamente cualquier control de admisibilidad de la denuncia. En cambio, ahora, con el nuevo reglamento, se exige antecedentes mínimos para iniciar la investigación y regula las denuncias inconsistentes. En este caso, los denunciantes tienen tres días para complementar la información requerida.

    Otra de las modificaciones menciona que la Dirección del Trabajo deberá implementar y mantener mecanismos que permitan a los involucrados conocer la etapa de la investigación de la cual forman parte, mediante un número de seguimiento asignado al trámite, resguardando siempre la confidencialidad de la investigación.

    Estas medidas, que son las principales, fueron defendidas por el ministro de Trabajo, Tomás Rau: “Ha salido en prensa que lo estamos socializando. Lo que nosotros hicimos es presentarlo en el Consejo Superior Laboral, donde participa la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y participa la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Estamos en los últimos ajustes, todavía tiene que ser enviado a la Contraloría General de la República”.

    10/07/2026 - TOMAS RAU. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    En ese contexto, destacó que “nosotros no queremos acoso laboral, acoso sexual, ni violencia en el trabajo. Y lo que estamos viendo es que la implementación de la ley no está siendo de una forma correcta. Tenemos un exceso de demanda, estamos llegando tarde con las respuestas de la Dirección del Trabajo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en una mejor implementación de la ley y eso es lo que intenta este nuevo reglamento”.

    CPC y CUT

    Precisamente el borrador fue presentado ante el Consejo Superior Laboral, donde participan representes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que representa al gran empresariado. Ambos tienen posturas contrapuestas.

    “Lo que uno ha observado es un aumento explosivo de denuncias. No hay ningún tipo de proceso de admisibilidad. Esto sobrepasa a la Dirección del Trabajo, genera una congestión enorme en una institución que en vez de resolver en 30 días como corresponde, se puede demorar 8, 9, 10 meses”, afirmó la presidenta del gran empresariado, Susana Jiménez, a radio Infinita.

    Resaltó la exigencia que significa para las empresas separar del espacio de trabajo a la persona denunciante y denunciada, “lo cual es muy difícil cuando las empresas son pequeñas y no tienen espacio para hacer aquello”.

    En este sentido, apuntó a la necesidad de avanzar en criterios para acotar la admisibilidad de las denuncias, “poder filtrar aquellas acusaciones que son legítimas y que requieren una resolución rápida y por lo tanto acotar los plazos”.

    20-05-2026 SUSANA JIMENEZ FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Desde la otra vereda, la vicepresidenta de la mujer y equidad de género de la CUT, Karen Palma, aseveró que “cualquier cambio debe partir de un principio básico: fortalecer la Ley Karin y no retroceder en la protección de las y los trabajadores frente a la violencia, el acoso y los abusos en los espacios laborales. Hay aspectos de su implementación que ha quedado claro que requieren mejoras, pero el camino no puede ser levantar nuevas barreras, filtros o mecanismos que entorpezcan las denuncias o generen desconfianza en una herramienta que todavía está en proceso de consolidación”.

    La dirigente sindical apuntó que “valoramos todos aquellos cambios que permitan mejorar los procesos de investigación, fortalecer la prevención, entregar mayor claridad a trabajadores y empleadores, pero nos preocupa cualquier modificación que pueda transformarse en un filtro de admisibilidad encubierto, aumentar las exigencias para denunciar o terminar trasladando a las víctimas la responsabilidad de demostrar anticipadamente que su denuncia merece ser investigada”.

    Los expertos

    Los expertos si bien valoran estas modificaciones, coinciden en que para hacer cambios más “de fondo”, como reducir los plazos de la investigación, se debe modificar la legislación.

    Ana Velásquez Osorio, socia Eguiguren Abogados, comenta que “no solucionan totalmente los problemas que ha tenido la Ley Karin. Abordan principalmente el problema más visible, que es la existencia de denuncias que no corresponden propiamente al ámbito de aplicación de la ley y que generan una carga para el sistema, haciendo más lento e ineficiente el proceso de atención de aquellos casos que sí presentan situaciones graves de acoso o violencia en el trabajo.

    Marcelo Albornoz, exdirector del Trabajo y socio principal de Albornoz & Cía planteó que “el principal cambio que se espera es introducir un adecuado filtro o admisibilidad de las denuncias. Si se acude a la regulación más estricta de las denuncias inconsistentes es un paso positivo”. Sin embargo, añadió que “para avanzar en soluciones más estructurales se necesitan cambios a la ley, estableciendo una admisibilidad sobre el mérito o procedencia de las denuncias, como ya, de hecho, lo hace la DT, pero es necesario que ella lo haga con un amparo legal más preciso”.

    “Estas modificaciones no debieran limitarse a descongestionar a la Dirección del Trabajo y a empleadores. El verdadero desafío está en que el sistema en su conjunto sea capaz de asignar sus recursos donde existe un riesgo real y efectivo para los trabajadores”, indica Rodrigo Ugarte, socio del estudio Aninat.

    Para el exsubsecretario del Trabajo, Fernando Arab “los cambios que se pueden hacer por vía administrativa son más bien formales, ya que para cambios más de fondo se requeriría una modificación legal”.

    Y la exdirectora del Trabajo y socia de GNP-Canales, Lilia Jerez, comenta que “el poner más filtros al ingreso, lo que se denomina examen de admisibilidad, no busca el hecho de que no se realicen denuncias, sino que las denuncias que se reciban sean aquellas que efectivamente son referentes a acosos laborales o acosos sexuales y que en definitiva van a instar a que el sistema sea bien utilizado por las personas que efectivamente están viviendo un grado de menoscabo y no por aquellas que eventualmente tienen conflictos de incivilidades dentro de la relación laboral, pero que se pueden solucionar a través de otros mecanismos”.

    Más sobre:Ley karinReglamento

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Explosión subterránea de gas destruye casa en Independencia y deja cuatro personas lesionadas

    Cordero reivindica rol de Tohá tras dichos de Boric: “El éxito del fast-track legislativo es de la ministra”

    Sebastián Piñera en 50 voces globales: lanzan libro con testimonios de líderes mundiales sobre el expresidente

    Frente a frente: Constanza Martínez y Gael Yeomans enfrentan posturas ad portas de elección por la presidencia del Frente Amplio

    Carabinero grave tras ser herido a bala durante control de identidad en Antofagasta

    Corte de Valdivia falla que los gatos son seres sintientes por lo que no se les puede aplicar el Código Civil

    Lo más leído

    1.
    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    2.
    La dotación de Falabella y Cencosud se reduce en 5 mil trabajadores este año en los países donde operan

    La dotación de Falabella y Cencosud se reduce en 5 mil trabajadores este año en los países donde operan

    3.
    El mapa de acreedores de la matriz de Sartor: desde los exsuegros de Pedro Pablo Larraín hasta el controlador de Nueva Masvida

    El mapa de acreedores de la matriz de Sartor: desde los exsuegros de Pedro Pablo Larraín hasta el controlador de Nueva Masvida

    4.
    Embajador chino llama a Chile a protegerse de la “injerencia externa” que limite las inversiones en el país

    Embajador chino llama a Chile a protegerse de la “injerencia externa” que limite las inversiones en el país

    5.
    Isidora Gold: nuevo proyecto de oro por US$ 500 millones ingresará a evaluación ambiental en 2027

    Isidora Gold: nuevo proyecto de oro por US$ 500 millones ingresará a evaluación ambiental en 2027

    6.
    Caso Sartor: Fiscalía cuestiona defensa de imputados en décima jornada de formalización

    Caso Sartor: Fiscalía cuestiona defensa de imputados en décima jornada de formalización

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases este jueves y viernes

    Las comunas con suspensión de clases este jueves y viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Lluvia de estrellas Perseidas 2026: a qué hora se pueden ver desde Chile esta noche

    Lluvia de estrellas Perseidas 2026: a qué hora se pueden ver desde Chile esta noche

    Explosión subterránea de gas destruye casa en Independencia y deja cuatro personas lesionadas
    Chile

    Explosión subterránea de gas destruye casa en Independencia y deja cuatro personas lesionadas

    Cordero reivindica rol de Tohá tras dichos de Boric: “El éxito del fast-track legislativo es de la ministra”

    Sebastián Piñera en 50 voces globales: lanzan libro con testimonios de líderes mundiales sobre el expresidente

    Caso Sartor: Fiscalía cuestiona defensa de imputados en décima jornada de formalización
    Negocios

    Caso Sartor: Fiscalía cuestiona defensa de imputados en décima jornada de formalización

    Ley Karin: gobierno defiende necesidad de nuevo reglamento en medio de visiones contrapuestas de la CUT y la CPC

    Isidora Gold: nuevo proyecto de oro por US$ 500 millones ingresará a evaluación ambiental en 2027

    Anuncian tormentas eléctricas desde el norte, pasando por Santiago, hasta el sur: cuándo y dónde brillará el cielo
    Tendencias

    Anuncian tormentas eléctricas desde el norte, pasando por Santiago, hasta el sur: cuándo y dónde brillará el cielo

    Tormentas eléctricas, viento, lluvia y nieve: revisa los sectores afectados en el norte de Chile

    Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones

    Hernán Caputto se rinde ante Diego Sánchez tras el empate de Coquimbo en la Copa Libertadores: “Fue fundamental”
    El Deportivo

    Hernán Caputto se rinde ante Diego Sánchez tras el empate de Coquimbo en la Copa Libertadores: “Fue fundamental”

    El doble tapadón de Diego Sánchez para Coquimbo tras un polémico penal cobrado a Platense en Argentina

    Los piratas sacan un botín en el epílogo: Coquimbo obtiene un agónico empate con Platense y se ilusiona en la Copa Libertadores

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero
    Tecnología

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El desafío de cantar canciones del otro: Princesa Alba y Julianno Sosa reinventan sus propios hits
    Cultura y entretención

    El desafío de cantar canciones del otro: Princesa Alba y Julianno Sosa reinventan sus propios hits

    Fother Muckers regresa con nuevo disco y anuncia show en Teatro Coliseo

    Poeta uruguaya Circe Maia gana el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2026

    “San José del Palmar y el Chocó también son Colombia”: el alcalde del epicentro del terremoto clama por ayuda
    Mundo

    “San José del Palmar y el Chocó también son Colombia”: el alcalde del epicentro del terremoto clama por ayuda

    Trump anuncia la salida de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

    Después de 121 años, España vivió un eclipse solar total

    Cazuela de cerdo
    Paula

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?