Tormentas eléctricas, viento, lluvia y nieve: revisa los sectores afectados en el norte de Chile. Foto: archivo.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) reportó la mañana de este miércoles 12 de agosto que existe la probabilidad de que se desarrollen tormentas eléctricas en el norte del país.

De acuerdo al organismo, también podrían registrarse “precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo”.

La DMC afirmó que la probabilidad de tormentas eléctricas abarcará el litoral, la cordillera de la costa, la pampa, la precordillera y la cordillera, en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.

Asimismo, se espera que el evento se extienda por el litoral, la cordillera de la costa, la pampa, la precordillera occidental, la precordillera del Alto Loa, la precordillera del Salar y la cordillera en la región de Antofagasta.

En la región de Atacama, las tormentas eléctricas podrían desarrollarse desde el litoral hasta la cordillera, incluyendo sectores de los valles. Junto con ello, el organismo presume que se registrarán precipitaciones moderadas a fuertes, viento y una probabilidad muy alta de aluviones y derrumbes en la precordillera, los valles precordilleranos y la cordillera.

Frente a esta situación, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene una alerta amarilla en dicha región.

#SenapredAtacama Monitoreo Alerta Amarilla para la Región de Atacama por evento meteorológico.

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La región de Coquimbo también se encuentra bajo alerta amarilla. Se presume que podrían registrarse rayos en el litoral, la cordillera de la costa, la precordillera, los valles precordilleranos y la cordillera, así como fuertes lluvias y vientos.

#SenapredCoquimbo Monitoreo Alerta Amarilla para la Región de Coquimbo por evento meteorológico. Infórmate más en https://t.co/msSWJyqpjz pic.twitter.com/FbraszftGW — SENAPRED (@Senapred) August 12, 2026

¿Seguirán las precipitaciones en la región de Antofagasta?

El pronóstico de la DMC afirma que la región de Antofagasta seguirá bajo condiciones inestables durante este miércoles. Se espera que las precipitaciones abarquen desde sectores cordilleranos hasta localidades de la costa y el interior.

Se presume que continuarán los chubascos de nieve y aguanieve en Ollagüe y que, durante la tarde, además puedan desarrollarse tormentas eléctricas. Las rachas de viento podrían estar entre los 60 y los 80 km/h.

En Calama se esperan precipitaciones y tormentas, que podrían darse en distintos momentos del día y venir acompañadas por vientos de hasta 60 km/h, según el pronóstico.

Se espera que Antofagasta permanezca con el cielo cubierto, chubascos y probabilidad de tormentas eléctricas a lo largo de la jornada.

En Tocopilla y Mejillones se presume que habrá lloviznas y nubosidad, con vientos que podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h.

Según el pronóstico, San Pedro de Atacama espera lluvia, chubascos, actividad eléctrica y fuertes vientos, mientras que Taltal podría enfrentar condiciones similares.