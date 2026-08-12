Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Aston Villa por la Supercopa en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @psg

Este miércoles llega el esperado cruce del PSG contra Aston Villa en el marco de la Supercopa de Europa.

El cruce enfrenta al campeón de la Champions League con el ganador de la Europa League, respectivamente, por la definición del primer título de la temporada.

Cuándo juega PSG vs. Aston Villa

El partido del PSG contra Aston Villa es este miércoles 12 de agosto a las 15:00 horas de Chile.

La definición de la Supercopa se juega en el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria.

Dónde ver al PSG vs. Aston Villa

El partido del PSG contra Aston Villa se transmite en el canal ESPN .

La cobertura online de la Supercopa de Europa va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.