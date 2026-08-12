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    Defensor de la Niñez y proyecto de Responsabilidad Penal Adolescente: “Encerrar por encerrar no soluciona el problema en ningún aspecto”

    Actualmente el proyecto se está discutiendo en la Comisión de Constitución del Senado.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, participó durante la mañana de este miércoles en la Comisión de Constitución del Senado, donde se analizó el proyecto que fortalece la Responsabilidad Penal Adolescente, apuntando que “encerrar por encerrar no soluciona el problema en ningún aspecto”.

    De acuerdo a lo que sostuvo Quesille en su exposición un endurecimiento general de las sanciones para adolescentes no necesariamente permitirá reducir la delincuencia juvenil y planteó que la respuesta debe concentrarse en los jóvenes que presentan mayores niveles de reincidencia.

    Según expuso, no se puede concluir que un mayor nivel de castigo vaya a generar necesariamente una menor reincidencia, argumentando que una privación de libertad sin una adecuada intervención puede tener efectos contraproducentes.

    “Las respuestas punitivas tienen un entorno social negativo, la privación de libertad sin apoyo terapéutico no reduce la reincidencia y, en definitiva, se deben priorizar intervenciones socioeducativas con alta evidencia y efectividad”, expresó.

    En la misma línea, cuestionó que el proyecto puede aumentar significativamente el uso de la privación de libertad sin que exista la capacidad en los centros para responder a dicho incremento.

    “Si solo proyectamos la propuesta del artículo 23, podríamos señalar que los índices de privación de libertad subirían de 209 adolescentes a 804 en régimen cerrado y de 551 a 701 en internación parcial”, expresó, agregando que “si vamos a justamente apostar a que vamos a tener más adolescentes privados de libertad, hay que apostar a mejorar las condiciones de los centros. Eso es fundamental”.

    “Encerrar por encerrar no soluciona el problema en ningún aspecto”, añadió

    Quesille además señaló que el 80% de los adolescentes que ingresan al sistema no vuelve a reincidir, por lo que, a su juicio, el problema está concentrado en un grupo reducido.

    “Tenemos un foco muy específico en un 20% de adolescentes que además son los que cometen los delitos más complejos que generalmente vuelven a reincidir”, mencionó.

    Asimismo apuntó que, “se ha instalado el mito de que los adolescentes lideran los nuevos tipos de crímenes organizados y acá lo que nosotros hemos advertido con los datos propios del Ministerio Público es que la realidad nos da cuenta de la instrumentalización”.

    “Tenemos un problema grave de reclutamiento de adolescentes para acometer delitos y es un tema del cual tenemos que hacernos cargo común como Estado”, enfatizó.

    A pesar de esto, valoró el proyecto, apuntando que “hay que fortalecer las intervenciones de alta intensidad en los casos de alta reincidencia. Hay que interrumpir a tiempo”.

    Asimismo, apuntó a que existe una alta concentración territorial, en donde en solo 34 comunas del país, de las cuales 17 son de la Región Metropolitana, se concentra el 60% de los casos ingresados como delitos.

    Más sobre:Defensor de la NiñezResponsabilidad Penal AdolescenteDiscusión

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