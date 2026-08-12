“Se va a acabar el plástico gradualmente”: Junaeb anuncia digitalización de la TNE

El director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, anunció este miércoles que se inició el proceso de digitalización de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

Actualmente, el documento funciona exclusivamente en formato físico y permite el traslado de estudiantes en el transporte público a un precio reducido.

En la Cuenta Pública Participativa de Junaeb, efectuada en el auditorio de la Caja de Compensación Los Andes, el director entregó detalles del plan de modernización que busca implementar el organismo.

Parte de ese proceso es precisamente la digitalización de la TNE. “Nosotros ya tomamos la decisión de digitalizar la TNE. Se va a acabar el plástico gradualmente y creemos que es la mejor decisión pensando en el bienestar y también en la facilidad con que los alumnos hoy día se trasladan”, anunció.

La autoridad explicó que la idea es que, durante 2026, se pueda licitar una primera parte de este proceso, es decir, iniciar una “marcha blanca” de la TNE digital. De esa forma, el formato digital convivirá con el físico por un tiempo.

Eso sí, dijo esperar que “en un plazo razonable, se pueda reemplazar definitivamente el uso físico de la tarjeta”.

“Este es un gesto concreto de modernización, pero sobre todo, un gesto para facilitar la vida y para evitar también situaciones (de agresiones) como las que hemos visto particularmente en regiones”, indicó.

Además de ese avance, el organismo está trabajando en la incorporación de Inteligencia Artificial para acelerar procesos sancionatorios y multas. Para ello, Peña explicó que un Comité de Innovación interno está liderando un plan para actualizar y coordinar procedimientos en todas las direcciones regionales.

Dentro de los desafíos del organismo, señaló que se busca implementar este año la nueva División de Bienestar Socioemocional, creada a partir de la nueva Ley de Convivencia Escolar, cuyo objetivo será generar iniciativas para estudiantes de 3° básico a III° medio.