SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Secretario de Defensa afirma que EE.UU. no descarta una intervención militar en Cuba

    Pete Hegseth señaló que “todas las opciones están sobre la mesa". También minimizó la injerencia extranjera en el hemisferio sur.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen @WhiteHouse en X

    El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, señaló que Washington no descarta la posibilidad de una intervención militar en Cuba, al tiempo que sostuvo que La Habana “haría bien en prestar atención” a la “voluntad” del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, de “hacer valer las prerrogativas estratégicas” del país norteamericano.

    “Como ya he dicho antes, y creo que han visto lo que ha ocurrido en otros casos, todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares”, señaló Hegseth en declaraciones a los medios en el marco de su visita a Panamá, país en el que participó en un evento de la coalición militar impulsada por Washington contra los cárteles.

    A renglón seguido, el alto funcionario consideró que la isla caribeña “haría bien en prestar atención a la voluntad del presidente Trump de hacer valer las prerrogativas estratégicas estadounidenses”.

    Tras ello, añadió que, a su juicio, “nadie puede compararse con Estados Unidos”, agregando que “lo que la influencia extranjera ha sido capaz de lograr en su hemisferio, ha sido bastante insignificante”.

    “Los rusos, cubanos, iraníes y Venezuela... La forma en que esos países se han acercado a Estados Unidos y a la Coalición contra Cárteles de las Américas (A3C) demuestra que entienden dónde reside el equilibrio de poder, especialmente en este hemisferio. Y eso, sin duda, se aplica a Cuba”, espetó Hegseth.

    Cabe recordar que el pasado mes de junio, el propio Trump hizo referencia a una posible operación militar similar a las de Venezuela o Irán en Cuba.

    No obstante, Trump entonces afirmó mantener una postura “flexible” respecto de La Habana.

    “La diferencia es que Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Cuba tiene buenas propiedades y una costa preciosa”, indicó el mandatario afirmando que las autoridades cubanas tienen “muchísimas ganas” de dialogar con Washington.

    Más sobre:Estados UnidosCubaIntervención militarPete Hegseth

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exministro Pérez afirma que Matthei se equivoca al criticar la agenda de seguridad del gobierno: “Por algo salió quinta”

    Gobierno de Venezuela y oposición acuerdan reformar el sistema judicial y recuperar activos en Inglaterra

    Senado de Colombia autoriza solicitud de Petro para salir del país durante un año por compromisos “sociales, políticos y académicos”

    Eurovisión cambia sus normas y no permitirá organizar el festival en países con una “situación geopolítica sensible”

    Exsubsecretario Ramos (FA) cuestiona reforma constitucional en seguridad del gobierno de Kast: “Es un camino equivocado”

    Aumentan a 265 los muertos por el terremoto de magnitud 7,4 en el noroeste de Colombia

    Lo más leído

    1.
    Inglaterra enfrenta alerta de “calor extremo” mientras tres cuartas partes de su territorio son declaradas en situación de sequía repentina

    Inglaterra enfrenta alerta de “calor extremo” mientras tres cuartas partes de su territorio son declaradas en situación de sequía repentina

    2.
    Aumentan a 265 los muertos por el terremoto de magnitud 7,4 en el noroeste de Colombia

    Aumentan a 265 los muertos por el terremoto de magnitud 7,4 en el noroeste de Colombia

    3.
    Senado de Colombia autoriza solicitud de Petro para salir del país durante un año por compromisos “sociales, políticos y académicos”

    Senado de Colombia autoriza solicitud de Petro para salir del país durante un año por compromisos “sociales, políticos y académicos”

    4.
    Eurovisión cambia sus normas y no permitirá organizar el festival en países con una “situación geopolítica sensible”

    Eurovisión cambia sus normas y no permitirá organizar el festival en países con una “situación geopolítica sensible”

    5.
    “San José del Palmar y el Chocó también son Colombia”: el alcalde del epicentro del terremoto clama por ayuda

    “San José del Palmar y el Chocó también son Colombia”: el alcalde del epicentro del terremoto clama por ayuda

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases este jueves y viernes

    Las comunas con suspensión de clases este jueves y viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Lluvia de estrellas Perseidas 2026: a qué hora se pueden ver desde Chile esta noche

    Lluvia de estrellas Perseidas 2026: a qué hora se pueden ver desde Chile esta noche

    Exministro Pérez afirma que Matthei se equivoca al criticar la agenda de seguridad del gobierno: “Por algo salió quinta”
    Chile

    Exministro Pérez afirma que Matthei se equivoca al criticar la agenda de seguridad del gobierno: “Por algo salió quinta”

    Exsubsecretario Ramos (FA) cuestiona reforma constitucional en seguridad del gobierno de Kast: “Es un camino equivocado”

    May Chomalí afirma que trabaja en aumentar presupuesto del Ministerio de Salud en un “4% o 5%” para 2027

    Caso Sartor: Fiscalía cuestiona defensa de imputados en décima jornada de formalización
    Negocios

    Caso Sartor: Fiscalía cuestiona defensa de imputados en décima jornada de formalización

    Ley Karin: gobierno defiende necesidad de nuevo reglamento en medio de visiones contrapuestas de la CUT y la CPC

    Isidora Gold: nuevo proyecto de oro por US$ 500 millones ingresará a evaluación ambiental en 2027

    Anuncian tormentas eléctricas desde el norte, pasando por Santiago, hasta el sur: cuándo y dónde brillará el cielo
    Tendencias

    Anuncian tormentas eléctricas desde el norte, pasando por Santiago, hasta el sur: cuándo y dónde brillará el cielo

    Tormentas eléctricas, viento, lluvia y nieve: revisa los sectores afectados en el norte de Chile

    Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones

    Hernán Caputto se rinde ante Diego Sánchez tras el empate de Coquimbo en la Copa Libertadores: “Fue fundamental”
    El Deportivo

    Hernán Caputto se rinde ante Diego Sánchez tras el empate de Coquimbo en la Copa Libertadores: “Fue fundamental”

    El doble tapadón de Diego Sánchez para Coquimbo tras un polémico penal cobrado a Platense en Argentina

    Los piratas sacan un botín en el epílogo: Coquimbo obtiene un agónico empate con Platense y se ilusiona en la Copa Libertadores

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero
    Tecnología

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El desafío de cantar canciones del otro: Princesa Alba y Julianno Sosa reinventan sus propios hits
    Cultura y entretención

    El desafío de cantar canciones del otro: Princesa Alba y Julianno Sosa reinventan sus propios hits

    Fother Muckers regresa con nuevo disco y anuncia show en Teatro Coliseo

    Poeta uruguaya Circe Maia gana el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2026

    Gobierno de Venezuela y oposición acuerdan reformar el sistema judicial y recuperar activos en Inglaterra
    Mundo

    Gobierno de Venezuela y oposición acuerdan reformar el sistema judicial y recuperar activos en Inglaterra

    Senado de Colombia autoriza solicitud de Petro para salir del país durante un año por compromisos “sociales, políticos y académicos”

    Secretario de Defensa afirma que EE.UU. no descarta una intervención militar en Cuba

    Cazuela de cerdo
    Paula

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?