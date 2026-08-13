Secretario de Defensa afirma que EE.UU. no descarta una intervención militar en Cuba

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, señaló que Washington no descarta la posibilidad de una intervención militar en Cuba, al tiempo que sostuvo que La Habana “haría bien en prestar atención” a la “voluntad” del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, de “hacer valer las prerrogativas estratégicas” del país norteamericano.

“Como ya he dicho antes, y creo que han visto lo que ha ocurrido en otros casos, todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares”, señaló Hegseth en declaraciones a los medios en el marco de su visita a Panamá, país en el que participó en un evento de la coalición militar impulsada por Washington contra los cárteles.

A renglón seguido, el alto funcionario consideró que la isla caribeña “haría bien en prestar atención a la voluntad del presidente Trump de hacer valer las prerrogativas estratégicas estadounidenses”.

Tras ello, añadió que, a su juicio, “nadie puede compararse con Estados Unidos”, agregando que “lo que la influencia extranjera ha sido capaz de lograr en su hemisferio, ha sido bastante insignificante”.

“Los rusos, cubanos, iraníes y Venezuela... La forma en que esos países se han acercado a Estados Unidos y a la Coalición contra Cárteles de las Américas (A3C) demuestra que entienden dónde reside el equilibrio de poder, especialmente en este hemisferio. Y eso, sin duda, se aplica a Cuba”, espetó Hegseth.

Cabe recordar que el pasado mes de junio, el propio Trump hizo referencia a una posible operación militar similar a las de Venezuela o Irán en Cuba.

No obstante, Trump entonces afirmó mantener una postura “flexible” respecto de La Habana.

“La diferencia es que Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Cuba tiene buenas propiedades y una costa preciosa”, indicó el mandatario afirmando que las autoridades cubanas tienen “muchísimas ganas” de dialogar con Washington.