Los piratas sacan un botín en el epílogo: Coquimbo obtiene un agónico empate con Platense y se ilusiona en la Copa Libertadores

No era un partido cualquiera para Coquimbo Unido. Por primera vez, afrontaba una llave de eliminación directa en la Copa Libertadores, luego de ganar su grupo (sobre Tolima, Nacional y Universitario). Son varias las similitudes con Platense, su rival de octavos de final, como que ambos fueron campeones de sus países por primera vez en 2025. La ida terminó empatada 1-1, gracias a un tanto agónico que se festejó como si fuera un título.

Desde 2003, cuando lo hizo Cobreloa, que un equipo de provincia no se instalaba en la ronda de los 16 mejores del certamen. Considerando que en el sorteo evitó rivales de mayor envergadura, se abría una puerta para la ilusión (a priori, claro está). Hernán Caputto no pudo contar con Nicolás Johansen, lesionado. Optó por Lucas Pratto como el 9 titular. El Oso está a dos goles de ser el máximo anotador argentino de la historia de la Copa. Tampoco estaba Manuel Fernández, por suspensión.

Le costó el arranque a los piratas. No se acomodaban en la cancha, ni tampoco les duraba la tenencia del balón. En el retroceso, se paraba con un 4-4-2, siendo Pablo Rodríguez (enganche, dejando en la banca a Guido Vadalá) quien se ponía en la línea de Pratto. La incomodidad de los aurinegros también era gracias a los movimientos del local. El Calamar, ahora con Martín Palermo al mando, atacaba bien por afuera y contaba con buen pie en el medio.

El primer acercamiento de Coquimbo sucedió en los 16′, luego de un error defensivo argentino. Lo tuvo Pratto de frente al marco, pero su remate dio en un rival. Luego de un inicio complicado, los aurinegros de a poco empezaron a soltar las amarras y el trámite se emparejó un poco. “Ojo con los balones por el medio”, indicó Caputto durante la pausa de hidratación.

Platense estaba más cerca de abrir la cuenta, lo que finalmente sucedió en los 35′. Centro de Saborido y cabezazo limpio de Luciano Giménez para el 1-0. Diego Sánchez quedó inmóvil. El testazo cayó en su poste. Justo en la jugada previa, Camargo reclamó un posible penal alegando un golpe.

Buscando otras respuestas, Zavala y Riveros se cambiaron de banda. Lo que no lograba aprovechar el elenco nacional eran las pelotas detenidas. Una de las virtudes coquimbanas es la táctica fija, sobre todo con los lanzamientos de Juan Cornejo con la zurda. Pero en esta ocasión, durante la primera mitad, no se dio. Los acercamientos piratas eran más por fallas defensivas locales.

Sánchez y Vadalá

En el complemento, el campeón chileno mostró un rostro mejorado, con una actitud más proactiva y más arriba en la cancha. Los desbordes de Zavala por la derecha (volvió a su sitio original) fueron punzantes, buscando el área. Dentro de las pocas que le quedaron a Pratto, estacionado como centrodelantero, en los 55′ elevó un cabezazo. Más tarde, Luis Riveros tendría en sus pies el empate, pero falló.

Guido Vadalá reemplazó a Rodríguez. Luego, entraron Cordero y Pons. Uno, para renovar energías en el medio. El otro, para ocupar el puesto que dejó Pratto. Coquimbo Unido mejoró, quitándole el control a Platense (y la pelota). El punto fue que durante el tramo en el cual fue superior, no lo manifestó en el marcador.

En el epílogo, el panorama tuvo emociones cambiantes para los piratas. Primero por el cobro de un penal, a instancias del VAR, por falta de Luis Riveros sobre Guido Mainero. El propio exjugador de Iquique tomó la ejecución, pero se erigió la figura del Mono Sánchez. El excéntrico portero le atajó el penal y también contuvo la segunda jugada, evitando el 2-0 que hubiera herido mucho las aspiraciones aurinegras.

Y quedaba algo más. En el tiempo añadido, Guido Vadalá anotó el 1-1 con un disparo bajo. El argentino entró bien en el partido y lo igualó in extremis. Se chequeó en el VAR; todo en regla. Empate con sabor a victoria. Todo queda abierto para la revancha del próximo miércoles 19, en el Francisco Sánchez Rumoroso.

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Ficha del partido

Platense: J. P. Cozzani; J. I. Saborido, I. Vázquez, V. Cuesta, T. Silva; M. Barrios, P. Ferreira; G. Mainero, B. Merlini (62′, J. Gauto), F. Zapiola (75’, N. López); y L. Giménez (75’, H. Bobadilla). DT: M. Palermo.

Coquimbo Unido: D. Sánchez; F. Salinas, E. Hernández, B. Gazzolo, J. Cornejo; S. Galani, A. Camargo (68′, S. Cordero); C. Zavala, P. Rodríguez (61′, G. Vadalá), L. Riveros (84’, B. Chandía); y L. Pratto (68′, F. Pons). DT: H. Caputto.

Goles: 1-0, 35′, Giménez, cabezazo tras centro de Saborido; 1-1, 90′+4, Vadalá, remate por bajo tras asistencia de Zavala.

Árbitro: J. Benítez (PAR). Amonestó a Merlini (P); Rodríguez, Gazzolo (C).

Incidencia: 83′, Sánchez ataja penal a Mainero.

Estadio Ciudad de Vicente López, Buenos Aires.