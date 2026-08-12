Vuelve a Chile después de 13 años: Igor Lichnovsky acuerda por dos años y medio con la U

En Universidad de Chile aprovechan las oportunidades de mercado. Manuel Mayo, el gerente deportivo, acordó la incorporación de Igor Lichnovsky, el defensor que vuelve al Centro Deportivo Azul luego de su paso por el Fatih Karagümrük de la liga de Turquía. El vínculo, que aún debe firmarse, lo unirá a la U por los próximos dos años y medio.

El retorno del formado en La Cisterna se venía trabajando hace varios años, pero sin mayor suerte. En más de una oportunidad, el futbolista de 32 años había dejado en claro su intención de volver a defender a Universidad de Chile. Sin embargo, mejores ofertas del extranjero terminaron truncando su deseo de firmar en los estudiantiles.

“Espero volver en algún momento de mi carrera. Tengo esa mística para jugar, que me la dio el club, el haber convivido ahí tantos años. Viví en la casa del jugador, por problemas económicos, de distancia, y fue en ese tiempo que más me empapé de lo que es ser de la U. Sigo viendo los partidos a distancia”, dijo el seleccionado chileno en una entrevista a El Deportivo hace unos años atrás.

Tras su salida de la U en el 2013, Lichnovsky realizó gran parte de su carrera en México. Pasó por el Porto (2014), Sporting de Gijón (2015), Real Valladolid (2016), Necaxa (2017), Cruz Azul (2018 a 2020), Al-Shabab (2020-2022), Tigres (2022-2023), América (2023-2025) y Fatih Karagümrük.

En agosto del 2024, el defensor sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la la disputa de la Leagues Cup. Tuvo que ser intervenido y estuvo cerca de diez meses fuera de las canchas antes de recibir el alta médica en 2025. Durante los últimos 12 meses jugó 24 partidos, anotó un gol, entregó dos asistencias y recibió tres tarjetas amarillas.

Su arribo llega a reforzar la defensa de Fernando Gago. Deberá pelear palmo a palmo el puesto con Nicolás Ramírez y Matías Zaldivia, dos jugadores que parecen inamovibles para el DT estudiantil. Franco Calderón, el otro jugador que disputa la posición, dejará el club al final de la temporada.

De momento, el fichaje de Lichnovsky, además de lo deportivo, apunta a sumar a otro jugador identificado con el club. El retiro de Marcelo Díaz a final de temporada dejará una vacante que hoy también cubren Eduardo Vargas y Charles Aránguiz. “Me gustaría que llegue Igor, porque es un gran jugador y aparte es salido del club, está en una buena edad, vendría a aportar muchísimo”, dijo Marcelo Díaz hace unos días.

Durante las últimas horas, el propio futbolista dio pistas de su vuelta. Compartió un video en México, lugar donde residió durante varios años. “Solo vine a despedirme por un tiempo”, comunicó .El registro publicado en su cuenta de Instagram fue acompañado por la canción de Illapu, Vuelvo para vivir.

Con la llegada de Lichnovsky la U cierra el libro de pases de la temporada 2026. Junto al defensor arribaron Tobías Reinhart, el volante que compraron a la Reggiana de la Serie B de Italia, y Gonzalo Reyna, el extremo que llegó a préstamo desde Racing de Argentina.